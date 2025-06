Rocío Molina Madrid, 03 JUN 2025 - 11:06h.

El ganador de 'Supervivientes 2019' ha tenido una clara declaración de intenciones de cara a la próxima edición de Eurovisión

Omar Montes enseña lo mayor que está su hijo: "Siempre soñé con venir a Disneyland y lo he hecho con él"

Compartir







Omar Montes no descarta la idea de participar en Eurovisión o, por lo menos, ha fantaseado con la idea. El ganador de 'Supervivientes 2019' ha sido uno de los muchos rostros conocidos en los tradicionales Premios Naranja y Limón en el Hotel Eurobuilding de Madrid. Galardonado con el Premio Naranja, el cantante ha respondido a los periodistas y ha dejado en el aire su declaración de intenciones.

El de Pan Bendito está en un momento muy especial en su vida. La dulce espera de su próxima paternidad junto a Lola Romero y el éxito que va sumando en su carrera discográfica le ha animado a pensar que, de ir a Eurovisión, se podría alzar con el primer puesto.

Tanto es así que en las declaraciones que ha concedido a los periodistas ha dejado en el aire que no sería descabellada su participación el próximo año en Eurovisión y ha dado sus razones. "Si hubiéramos llevado La Sevillana a Eurovisión, con nuestra cultura y bailando ahí a tope, hubiéramos ganado", ha dicho de lo más convencido.

PUEDE INTERESARTE Más allá de 'Supervivientes': el sorprendente pasado que tienen en común Montoya y Omar Montes

El exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' ha valorado muy bien el trabajo que ha hecho Melody, diciendo que es una "maravilla, una eminencia", pero ha dejado claro que él podría dejar en un buen lugar a España y no descarta postularse.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin ocultar su ilusión y el éxito que ha cosechado con su 'Sevillana' conocida y bailada en todos los lados, Omar Montes no cree que sea una falsa modestia el pensar que podría llegar bien alto en Eurovisión. Él siempre ha apuntado alto y así lo ha manifestado: "Me deberían llevar a mí para por lo menos ganar alguna vez. Yo creo que sí que me gustaría ir".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una respuesta que deja en el aire una clara declaración de intenciones con la que no sabemos, si en la próxima edición del festival le tendrá a él de protagonista y sus buenos augurios cumpliéndose.