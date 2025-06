Rocío Molina Madrid, 03 JUN 2025 - 20:03h.

Rocío Martín Berrocal es la hermana pequeña y contenida de Vicky Martín Berrocal. Otro nombre más de una saga que está ahora de plena actualidad por la docuserie que lleva su nombre y que encabeza la colaboradora de 'Tardear'. Empresaria, apasionada de la moda, muy cuidadora de los suyos, pero con una difícil infancia. Así es la carta de presentación de Rocío, la hermana de Vicky y la mayor cómplice de su sobrina Alba Díaz.

La suya no es una historia al uso, pero siempre la ha encarado con mucha paz. Rocío, el pilar de Vicky Martín Berrocal es inspiración para la diseñadora y también para su hija. A la hora de definirla le faltan buenas palabras: "Humana, soñadora, leal, divertida como nadie y, sobre todo buena", es como califica Vicky a su otra mitad. Pero, detrás de esa sonrisa hay también muchas lágrimas.

Su propia madre, sabedora de todos los entresijos familiares, la define a Rocío Martín Berrocal como "sufridora", pero también es el pegamento que todo lo une, la que cuida de todos y siempre está ahí cuando se la necesita. Marcada por una infancia complicada, la empresaria onubense de 43 años se ha hecho a sí misma y ha logrado vencer miedos y muchos obstáculos.

Al igual que su hermana Vicky Martín Berrocal, Rocío nació en Huelva, pero sus primeros años los recuerda con dolor. "Yo de muy chica sentí el abandono de mi madre", confesó en el podcast de la diseñadora 'A solas con'. De ese tiempo, la tía de Alba Díaz reconoce que le pesó el sentimiento de soledad dado que su hermana dejó Hueva para ir a cursar sus estudios en Suiza y a ella la llevaron a una finca en Linares.

"Viví cuatro años con los guardeses de la finca, que son como mi familia. Ellos tenían cuatro hijos y yo fui la quinta. Dormía con ellos, vivía con ellos. Me dieron muchos valores y mucho de todo", revelaba Rocío Martín Berrocal sin poder ocultar que también sintió carencias. El no poder estar junto a su padre, madre y hermana es una pena que tiene, el no tener en aquel momento "una familia corriente".

En el podcast de Vicky Martín Berrocal, Rocío se abrió en canal para relatar sus primeros años de vida. "Tuve que arañar para arriba para sobrevivir", es una frase que dice mucho al ver cómo su madre se volcaba por completo con su padre y ese terminaba siendo su mundo.

Sin embargo, el peso del pasado no ha hecho más que reforzar a una mujer cuya andadura profesional también está ligada al mundo de la moda y que triunfa con su propia marca de ropa: Vanseray, una firma especializada en vestidos de invitada. Una mujer con mucho magnetismo como dicen todos, que se califica de "antigua", pero que todos quieren tener cerca en su vida porque es un chute de alegría y de emociones.