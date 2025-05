Silvia Herreros 20 MAY 2025 - 12:56h.

Vicky Martín Berrocal da explicaciones tras contar que sufrió durante su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés'

Alba Díaz, tajante sobre las polémicas palabras de Vicky Martín Berrocal sobre su padre

Vicky Martín Berrocal da explicaciones tras sus polémicas declaraciones sobre el amor. Después de asegurar en un programa de televisión que, en todas sus relaciones - incluido su matrimonio con el padre de su hija Alba Díaz -, había "sufrido mucho", la diseñadora se ha visto obligada a pedir disculpas de manera pública a su exmarido, Manuel Díaz 'El Cordobés'.

La colaboradora de 'TardeAR' siente que sus palabras sobre el amor y las relaciones se hayan malinterpretado. También siente el dolor de su exmarido, que completamente en shock, se quedaba perplejo tras escuchar a la andaluza hablando de lo mucho que ha sufrido por él.

Las demoledoras palabras de la empresaria han generado muchísimo revuelo. Sobre todo teniendo encuentra la buena relación que existe entre Vicky y Manuel y las bonitas palabras que siempre tienen hacia el otro. Esta inesperada confesión ha llevado a la modelo a dar explicaciones. Así, bajo el marco del estreno del documental 'Las Berrocal', se ha visto en la necesidad de aclarar lo sucedido.

"Yo le pido disculpas a Manuel", ha dicho con el corazón en un puño. "Él sabe que... Él sí me conoce, y sabe que eso no fue... No, es Manuel. Yo venía a decir, yo vengo de dónde vengo, del sufrimiento de una madre, ¿no?", dice intentando que su discurso se entienda correctamente. "Entonces dije, 'pues he sufrido con todos, con Manuel, con todos, pero no es porque ellos me hicieran sufrir. Es que yo sufría, yo sola, yo no necesitaba que nadie me hiciera nada. Es que yo no he gestionado bien el amor", explica.

Berrocal confiesa que a lo largo de toda su vida ha sido incapaz de "manejar" bien el amor. Una realidad que ha tenido como consecuencia muchísimo sufrimiento y dolor: "No he sabido manejarlo. Sufría cuando estaban, cuando se iban, cuando me decían 'te quiero', porque me daba miedo que se fueran... Yo he sufrido constantemente".

Es por esto que, tras conocer que su exmarido había llegado incluso a pedirle disculpas por ese supuesto sufrimiento que le habría causado, Vicky ha querido dirigirle unas preciosas palabras. "Le pido perdón yo si en aquel momento lo pensó", dice mientras da un paso más. Al contrario, es uno de los grandes amores de mi vida. Es el padre de la única hija que tengo, es mi familia. O sea, toda la vida lo he dicho. Yo no puedo desvincularme de eso. Jamás", sentencia.