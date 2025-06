TardeAR 04 JUN 2025 - 19:42h.

Exclusiva | Paola Olmedo anuncia en 'Tardear' que ha roto con su novio: "He aprendido que tengo que ir más despacio"

La exmujer de José María Almoguera volvía al plató de ‘Tardear’ para contestar a su exsuegra

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, visitaba ‘Tardear’ la semana pasada para hablar de su boda, revelando la tensión que vivió ese día, especialmente con su exsuegra, Carmen Borrego.

En respuesta, Borrego lanzaba varias pullas en el plató de ‘Vamos a ver’: “No te preocupes, en la próxima boda estaré estupenda”. La tensión creció en el plató cuando Pepe del Real comentaba que le extrañaba que la pareja hubiera cedido las imágenes de la boda sin obtener beneficios, lo que provocó una fuerte reacción de Borrego, quien expresó su hartazgo por las críticas y aseguró no haber ganado nada con la exclusiva.

Paola Olmedo vuelve a contestar a su exsuegra

Paola Olmedo volvía al plató de ‘Tardear’ para contestar a su exsuegra: “Lo de la exclusiva, la verdad, sí lo ha llevado José y ella, porque yo no estaba metida en esto, no sé cómo iba la cosa… Yo he firmado con José y ya. Pero realmente, hay que decir, lo han llevado ellos, han organizado ellos…”.

Además, la exmujer de José Luis Almoguera se reafirmaba en lo dicho anteriormente: “Me parece muy bien que quiera, como madre, organizarlo todo, que todo salga perfecto, pero también hay que dar ese espacio a los novios, a que pequeños detalles de última hora los decían ellos”.

A lo que se refirió Carmen Borrego cuando afirmaba que en la próxima boda estará todo bien, Paola le lanzaba un nuevo zasca: “Me parece muy bien porque de los errores se aprenden. Solamente que le aconsejo que deje a los novios, y que ella disfrute de la boda de su hijo”.