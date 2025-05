Miguel Salazar Madrid, 28 MAY 2025 - 17:49h.

Paola Olmedo ha sorprendido en directo al anunciar que ya no está con su novio: "Ahora mismo quiero estar centrada en mí"

Paola Olmedo ha sorprendido en directo en 'Tardear' al anunciar que ya no está con su novio, su primera pareja después de haberse divorciado de José María Almoguera.

"Estoy ahora mismo estresada por un montón de cosas, enfocándome en el tema laboral y tengo muy poco tiempo... no puedo dedicarlo al cien por ciento a alguien. Le estoy dando un tiempo", ha compartido. Paola Olmedo sorprendía a todos los colaboradores con la noticia, que no dudaban en preguntarle por los motivos de la ruptura.

La razón por la que habría cortado con su novio

"No son los mismos motivos que con Jose, yo ahí no dije 'tiempo', dije 'terminó'", asegura. La 'celebrity' explica que la razón por la que ya no está con su chico es "algo íntimo". "Nos llevamos muy bien, es una persona bastante adulta, maduro, con el que puedo tener una conversación", lanza.

Olmedo no ha querido especificar cuánto tiempo llevaba con su nuevo novio. "Lo suficiente", le comentaba a Frank Blanco tras cuestionarle. La noticia la ha lanzado después de que la revista 'Diez Minutos' sacase imágenes en exclusiva de un encuentro con él en la calle. "Intento cuidar a mi gente mucho, he aprendido a que tengo que ir más despacio... soy muy impulsiva con mis sentimientos", manifiesta.

La ex de Almoguera explica que está ahora mismo enfocada en su trabajo. "Me ha apoyado bastante pero diría que ahora mismo no le puedo dar lo que él quiere", dice.

¿Es la falta de tiempo lo que más ha complicado su relación?

Paola Olmedo ha manifestado además que la falta de tiempo es uno de los factores que han podido influir en su ruptura. Dice que tanto el cuidado de sus hijos como el trabajo hacen que apenas pueda disfrutar de su relación. "Soy tajante con las cosas, si algo no veo claro no sigo porque sino estoy al cien por ciento y no quiero seguirlo", asegura.