El 'zasca' de Carmen Borrego a Paola Olmedo: "No te preocupes, en la próxima boda estaré estupenda"

Paola Olmedo, al ver los vídeos de su boda y la tensión con Carmen Borrego: “Me hubiera gustado algo más relajado”

Carmen Borrego ha respondido a Paola Olmedo en el plató de 'Vamos a ver' con un breve pero contundente mensaje

Después de que Paola Olmedo visitaba el plató de 'Tardear'’ y repasase en directo las imágenes de su boda con José María Almoguera, tanto los momentos previos, como el discurso de Carmen Borrego, comentaba la tensión vivida en los momentos previos, sobre todo, con su exsuegra: "Ese día estaba muy tensa, muy tensa. Sí es verdad que un consejo para mí, para una novia, es estar en un ambiente súper tranquilo, súper relajado, porque es como tu día, tu momento. No fue el caso".

Ahora, Carmen Borrego ha respondido a Paola Olmedo en el plató de 'Vamos a ver' y le ha lanzado un breve pero contundente mensaje: "No te preocupes, en la próxima boda estaré estupenda", le decía en directo.

La cosa se ha caldeado en el plató del programa cuando Pepe del Real ha comentado lo mucho que extrañaba que tanto Paola como José María hubiesen cedido las imágenes de su boda sin "sacar tajada".

El enfrentamiento de Carmen Borrego y Pepe del Real: "Un día me voy a levantar y me voy a ir"

Muy enfadada, Carmen Borrego se ha mostrado cansada de los comentarios que tiene que aguantar constantemente por parte de sus compañeros de programa: "Un día me voy a levantar y me voy a ir. Al final sois vosotros los que estiráis el chicle porque yo no decido los contenidos que van a salir o no en el programa. También tú sacas tajada de mí y de mi familia", le ha respondido al colaborador.

Borrego ha continuado: "Yo no saqué nada de la exclusiva de esa boda y ahora tengo que aguantar estas cosas. Estoy cansada de las continuas faltas de respeto y no las voy a aguantar más", ha sentenciado.

Paola Olmedo anunciaba en directo en ‘Tardear’ que ha decidido poner en pausa su relación sentimental con su novio, quien fue su primera pareja tras divorciarse de José María Almoguera.

Paola explicaba que actualmente está muy enfocada en su trabajo y en el cuidado de sus hijos, lo que le impide dedicarle tiempo de calidad a una relación. Aclaró que no se trata de una ruptura definitiva, sino de un "tiempo", a diferencia de su separación anterior.