TardeAR 28 MAY 2025 - 19:17h.

La exmujer de José María Almoguera se sentaba en el plató de ‘Tardear’ para repasar los vídeos de su boda

Exclusiva | Paola Olmedo anuncia en 'Tardear' que ha roto con su novio: "He aprendido que tengo que ir más despacio"

Paola Olmedo visitaba el plató de ‘Tardear’ y repasaba en directo las imágenes de su boda, tanto los momentos previos, como el discurso de Carmen Borrego. Momentos que emitía el programa y que nunca habían sido vistos. La propia Paola se mostraba muy sorprendida: “Lo que pasa es que yo no había visto vídeos de mi boda, no sabía ni que había videos…”.

La ya exmujer de José María Almoguera comentaba, en un primer lugar, la tensión vivida en los momentos previos, sobre todo, con Carmen Borrego: “Ese día estaba muy tensa, muy tensa. Sí es verdad que un consejo para mí, para una novia, es estar en un ambiente súper tranquilo, súper relajado, porque es como tu día, tu momento. No fue el caso".

“Yo intento que no me afecte. Es como decir esto es mío, es mi momento, no me va a afectar nada de alrededor. Y bueno, fue su manera de llevarlo… Pero me hubiera gustado algo más relajado”, aseguraba Paola Olmedo.

Además, la invitada explicaba que ella, en realidad, quería una boda mucho más familiar. “José quería una buena boda, él me decía que le gustó… quería una buena boda y yo me conformo con algo más sencillo, más íntimo”.

Paola desvela que ya no está con su novio

Poco después, Paola Olmedo anunciaba en directo en ‘Tardear’ que ha decidido poner en pausa su relación sentimental con su novio, quien fue su primera pareja tras divorciarse de José María Almoguera.

Paola explicaba que actualmente está muy enfocada en su trabajo y en el cuidado de sus hijos, lo que le impide dedicarle tiempo de calidad a una relación. Aclaró que no se trata de una ruptura definitiva, sino de un "tiempo", a diferencia de su separación anterior.