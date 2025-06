Equipo mtmad 04 JUN 2025 - 12:50h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre el momento en el que su hermano se enteró que no compartían padre

Violeta Crespo rompe su silencio y habla del duro momento personal que vive

Violeta Crespo continúa abriendo su corazón en su canal y, en esta ocasión, ha querido compartir un momento muy delicado para ella: la reacción de su hermano al descubrir que no compartían el mismo padre biológico. Aunque para la exconcursante de ‘Gran Hermano’ el descubrimiento de su origen por inseminación por donante no supuso un trauma, lo que más le dolió fue cómo lo vivió su hermano.

Violeta ha defendido siempre que para ella no fue duro enterarse de que fue concebida a través del esperma de un donante. “No fue traumático para mí”, explica Violeta con firmeza. Aunque ahora no tiene una buena relación con su padre , desde pequeña ha tenido una visión muy clara sobre lo que significa una figura paterna. “Para mí, padre es el que cría”, asegura. Sin embargo, su hermano no se lo tomó tan bien cuando se enteró que no compartían padre biológico. “Me hizo llorar”, admite recordando el momento en el que su madre se lo contó al pequeño de la familia.

Tanto su madre Laura como ella hablan con total sinceridad sobre esta situación y aunque lo tienen muy asumido, sobre todo a Violeta le duele que su hermano no se lo haya tomado como ella. La madre lo defiende recordando que el niño era pequeño cuando se enteró y no tenía la misma madurez que ella en ese momento. “No me gusta que me diga eso”, afirma Violeta explicando cómo se comporta su hermano con ella cuando se enfadan.

Violeta Crespo cuenta cómo actuó su hermano cuando se enfadan

Durante la conversación con su madre, Violeta también ha relatado cómo, a raíz de esta revelación, las discusiones con su hermano muchas veces sacan a relucir este tema. Según confiesa, en momentos de enfado él recurre a una frase que le duele especialmente: “Cuando nos enfadamos me dice ‘no eres mi hermana’”. Aunque sabe que puede ser fruto de la rabia del momento, no deja de afectarle cada vez que lo escucha.

Laura trata de suavizar la situación. “A ver, tiene razón, solo sois hermanos de madre”, explica, intentando normalizar las palabras del pequeño de la familia. Sin embargo, para Violeta, más allá de los vínculos genéticos, su hermano es y seguirá siendo su hermano, y le cuesta aceptar que esa frase se utilice como ‘arma’ en una discusión.

Además de contar la reacción del hermano, Violeta y su madre develan cómo es el proceso de quedarse embarazada a través de un donante. La madre desvela por qué no pudo quedarse embarazada de su marido y Violeta se sincera sobre si le gustaría conocer a su padre biológico ¡No te lo pierdas dándole play al video!