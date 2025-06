Equipo mtmad 05 JUN 2025 - 11:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' explica qué negocios tiene fuera del mundo de los realities

Bea Retamal habla en detalle sobre su camino profesional alternativo a la redes: Disponible en Mitele

Bea Retamal visita el último programa de ‘En todas las salsas’ para responder a todas las dudas de los colaboradores del videopodcast. Tras su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’, que no ha dejado indiferente a nadie, la influencer llega con mucho que aclarar. Después de hablar del nuevo camino profesional de Lucas Curotto , la valenciana confiesa todo sobre sus negocios fuera de la televisión y las redes.

Bea Retamal lleva andando por el mundo de la televisión y las redes sociales desde que se dio a conocer en ‘Gran Hermano 17’, donde además consiguió hacerse con la victoria. No tuvo tanta suerte en su experiencia en ‘Supervivientes’ tras el triunfo en la casa de ‘GH’, ya que fue la primera expulsada de Honduras. Con una amplia trayectoria en programas de televisión, la ganadora de ‘GH 17’ confiesa hoy su ‘plan b’ alejado del mundo de los realities. “No se me caen los anillos”, declara la de Valencia.

A pesar de que la creadora de contenido ha seguido teniendo una amplia trayectoria en televisión, ya que ha estado en el pisito de ‘Solos’, ‘Pesadilla en el paraíso’ y ‘Los vecinos de la casa de al lado’, lo cierto es que tiene una alternativa laboral. Tras sincerarse sobre su relación actual con Dani García, La influencer ha explicado todo acerca del negocio que tiene fuera de las redes sociales y sobre la posibilidad de volver a trabajar allí.

Programa completo: El pasado profesional de Bea Retamal y sus planes alternativos a la televisión

En el último programa de ‘En todas las salsas’, los colaboradores recuerdan que la valenciana se dedicaba a la peluquería antes de su triunfo en ‘Gran Hermano 17’. Bea Retamal desvela si volvería a trabajar como peluquera en caso de que acabe su camino en el mundo de las redes. “Trabajo el doble si hace falta”, la influencer explica que tiene unos objetivos y sueños que alcanzar y haría lo que fuera necesario para lograrlos. ¡No te pierdas sus declaraciones!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aterriza en el videopodcast con ganas de dar mucha guerra y saldar todas sus cuentas pendientes. Además, en este nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ habla de su relación con Gerard Arias y se desvela en exclusiva con quién han pillado besándose a Miguel Ángel Silvestre después de la crisis con su novia. ¡Entérate de todo dándole play al video!