Un menor resultó herido Tarragona al caerle encima una farola: sufrió un golpe en la cabeza y el hombro, así como un corte en la oreja

Muere una persona al caerse accidentalmente desde la cúpula de un hotel de Hospitalet

Un niño de siete años resultó herido este pasado lunes en Tarragona tras caerle encima una farola, que le golpeó en la cabeza y el hombro y le causó un corte en la oreja, según han confirmado las autoridades este martes.

Así lo recogen fuentes como 'EFE'. El suceso tuvo lugar en el barrio de La Granja poco antes de las 17:00 horas y, tras ser atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el menor fue trasladado primero al centro de atención primaria (CAP) de La Granja y, posteriormente, al hospital Joan XXIII de Tarragona. El niño ya está en su casa.

El menor iba con su madre cuando le cayó encima la farola, cuya base estaba oxidada y degradada. El Ayuntamiento de Tarragona asegura que lamenta “profundamente el accidente” y muestra su “apoyo a la familia en estos momentos”. Fuentes locales han mostrado imágenes de la farola caída.

Se estudiarán cuáles han sido las causas “para evitar que se pueda repetir”

Además, señala que estudiará con sus servicios técnicos cuáles han sido las causas “para evitar que se pueda repetir”. Los vecinos de la zona se han visto alertados por lo ocurrido, por lo que se pide precaución.