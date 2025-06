Ana Carrillo 06 JUN 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado el motivo por el que ha decidido ir a '¡De viernes!' junto a Tony Spina

Marta Peñate ha sufrido un aborto espontáneo y ha perdido el bebé que esperaba junto a su novio, Tony Spina. Un mazazo para la pareja que ha decidido acudir esta noche al plató de '¡De viernes!' para hablar del tema (también estarán en el programa Carlo Costanzia padre tras la condena de sus hijos, Rocco y Pietro, y Carmen Alcayde). Como su decisión ha sido cuestionada en redes, la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha emitido un comunicado a través de Instagram para explicar por qué va a dar esta entrevista.

La periodista comienza su comunicado aclarando que sus explicaciones son para sus seguidores, que siempre están a su lado y que la quieren "de verdad", dejando fuera a los críticos con su decisión de ir a un plató tras haber sufrido su segundo aborto en dos años. Y, a continuación, ha revelado que quiere dar esta entrevista porque tiene "la necesidad" de dar explicaciones sobre lo ocurrido.

"Lo veo necesario, más que nada porque soy un personaje público y sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán, así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que hablar de esto y de la mierda que he vivido... porque creedme que ha sido una mierda y no se lo deseo a nadie", reza el comunicado emitido por la colaboradora de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Por otro lado, también explica que le da "vergüenza mostrar la cara" en las redes sociales tras perder a su bebé y que al "obligarse" a sí misma a reaparecer en un plató ve más fácil eliminar ese sentimiento que ahora la bloquea y no le permite comunicarse con sus seguidores de otra manera que no sea con un comunicado escrito: "No entiendo por qué siento vergüenza por dar la cara, no he hecho nada malo, pero es que no sé qué decir, cómo empezar y terminar".

"Espero que después de la entrevista no me cueste muchos días dar la cara por aquí, ojalá todo pase pronto y volver a subir mi contenido de siempre: riendo y siendo feliz", ha añadido la canaria, que ha resaltado también que para ella no es fácil tener que compartir su dolor y que esta será la última vez que viva un duelo de este tipo de manera pública porque ha decidido que si vuelve a quedarse embarazada no lo comunicará hasta que no sea evidente.

"Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público, pero es cierto que no quiero volver a hacerlo por no verme en estas. Estoy sufriendo por dos: por mi dolor y por la obligación de tener que hacerlo público. Repito: no me arrepiento de haber ayudado a tantas mujeres, pero sé que esas mismas mujeres entenderán que, después de todo lo que he pasado, en un futuro lo quiera llevar en privado y si vuelvo a tener un duelo como este no tener encima que pasar el mal trago y la obligación de contarlo", han sido las palabras de Marta Peñate, que se ha despedido de sus seguidores recordándoles que les quiere y prometiéndoles volver "a dar la cara" por stories.