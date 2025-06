La influencer ha pedido públicamente que no se le pregunte más por su embarazo y ha confesado si piensa o no seguir intentándolo

El pasado martes Marta Peñate vivía el que sin duda ha sido uno de los peores mazazos de su vida. Tras lograr quedarse embarazada después de un largo tratamiento de fertilidad, la influencer perdía el bebé que esperaba. Así lo contaba en redes sociales su chico, Tony Spina, totalmente destrozado:

"Realmente esto es algo súper duro para nosotros. Marta ha perdido el embarazo. Ya no late el corazón. Esto ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida. ¿Es duro? Sí. La probabilidad de que pasara algo después del latido y del progreso que estaba teniendo era baja, pero podía pasar. Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar, y no enfrentarnos a la realidad, pero hay que hacerlo. Supongo que la vida es así, te pone baches en el camino para que lo superes. Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír: somos una pareja genial, tenemos una familia genial, y una vida por delante. Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos, pero le seguiremos sonriendo a la vida".

Y es que el pasado martes, la colaboradora de 34 años acudía a Urgencias por un leve sangrado y ya allí se enteraba de que ya no existía latido. Marta, que aún no se ha "atrevido a dar la cara" en redes sociales, ha elegido el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para contar en primera persona lo sucedido y para, en sus propias palabras, poder cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

En un durísimo comunicado, Marta le contaba a sus seguidores que siente cierta "vergüenza" por lo sucedido y que, aunque se encuentra muy mal anímicamente, cree que debe ser ella la que cuente lo sucedido: "Lo veo necesario, más que nada porque soy un personaje público y sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán, así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que hablar de esto y de la mierda que he vivido, porque creedme que ha sido una mierda y no se lo deseo a nadie". Ahora, Marta Peñate se sienta en '¡De viernes!' y cuenta lo ocurrido durante los últimos días en la que sin duda será la entrevista más dura de su vida.

Marta ha reconocido que se arrepiente profundamente de haber contado la noticia de su embarazo públicamente: "Igual que otras veces he venido para ayudar a otras mujeres, esta vez no vengo para eso, vengo a ayudarme a mí misma porque desgraciadamente yo esto lo he hecho público y ahora mismo para mí ha sido un error porque estos días he vivido una mierda que no le deseo a nadie. Lo peor es que al haberlo hecho público me veo en la obligación de contarlo y encima por mi culpa, porque yo lo he decidido así".

La colaboradora ha explicado que han sido muchas las personas de su entorno que le aconsejaron e incluso le rogaron que no contase nada hasta al menos pasados los tres primeros meses:

"Siempre ha habido personas que me han pedido que no lo contase públicamente porque podía haber gente que me desease el mal y a lo mejor tenían razón. Ahora siento vergüenza porque todo el mundo lo sabe y cuando la gente me ve sé que están sintiendo pena por mí, y no quiero que la gente me mire y sienta eso. Yo soy una guerrera y esto no me va a matar, estoy mal, ahora no soy nada feliz, pero si no consigo ser madre voy a disfrutar igualmente de la vida porque yo sé que soy afortunada, tengo suerte y una pareja maravillosa".

Tony Spina, el gran apoyo de Marta Peñate

Para Tony Spina, que está viviendo este complicado momento junto a su chica, lo primordial es que Marta se encuentre bien y le ha confesado a los colaboradores de '¡De viernes!' que no soporta verla sufrir:

"Agradecemos este espacio que nos habéis dado porque de esta manera podemos zanjar el tema y no tener que aguantar que nos sigan preguntando por ahí sobre el tema. Es verdad que mi sueño siempre ha sido ser padre, pero las prioridades cambian y mi prioridad ahora mismo es mi mujer y mi sueño es que ella sea feliz y yo la vea bien. ¿Acaso me compensa a mí ver a Marta sufrir de esta manera? La verdad es que no".

Marta cuenta cómo se enteró de la fatal noticia

El momento más duro de la entrevista a la pareja ha sido sin duda cuando Marta ha contado con la voz completamente rota cómo se enteró de que ya no había latido. Lo que ella pensaba que era una simple comprobación de que todo iba bien se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de su vida:

"Fue un momento muy duro porque yo fui a la consulta convencida de que todo iba bien. Había escuchado el latido ya dos veces y pensé que solo era un sangrado. Cuando la ginecóloga me hizo la ecografía le preguntó a su ayudante que si existía latido antes y ahí ya me di cuenta de que pasaba algo, ah í algo se me rompió dentro. Tony me tuvo que sacar de allí a rastras porque yo no era capaz ni se andar".

¿Piensa Marta volver a intentar ser madre?

Marta, muy emocionada, ha reconocido que cuando todo pase volverán a intentar ser padres, pero esta vez con condiciones: "Aún me quedan dos embriones congelados y lo vamos a intentar con ellos, y hasta ahí. Yo ya no puedo más, yo ya no quiero volver a pasar por esto públicamente. Me arrepiento muchísimo de haberlo contado, quiero pedir por favor que la gente no me diga por la calle que lo sienten mucho y también que en los photocalls por favor me dejen de preguntar por el embarazo porque si no no lo voy a superar nunca. No estoy dispuesta a convertirme en una mujer deshecha por no conseguir ser madre y tampoco voy a poner en peligro la relación tan bonita que tengo".