Ana Carrillo 05 JUN 2025 - 20:00h.

Marta Peñate sufre nuevamente un aborto y pierde el bebé que esperaba con Tony Spina

Muchos rostros conocidos han arropado a los exconcursantes de 'Supervivientes' enviándoles mensajes de apoyo y cariño

Marta Peñate y Tony Spina han revelado a través de un comunicado que han emitido de forma conjunta por Instagram que la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP', que estaba embarazada de un mes y medio tras haberse sometido a un tratamiento específico y a una transferencia embrionaria, ha sufrido un aborto y ha perdido al bebé que esperaban.

En el comunicado, la pareja ha explicado que la noticia ha sido como "un batacazo" para ellos, pero que han decidido seguir "sonriendo a la vida" para recomponerse y salir adelante. Asimismo, revelan que no volverán a anunciar que esperan un bebé hasta que no sea muy evidente que la ganadora de 'Supervivientes All Stars' está embarazada: "Espero que entendáis que, después de esta mala experiencia, la próxima vez llevemos el tema en privado".

La noticia ha afectado también a sus amigos, muchos de los cuales son rostros muy conocidos que han querido expresarle su apoyo a la pareja. Así lo ha hecho Alejandro Nieto, que coincidió con la canaria en 'Supervivientes 2022' y 'Supervivientes All Stars', que les ha dicho que su pérdida le ha "dolido en el alma": "Lo siento muchísimo, sois maravillosos y seguro que lo vais a conseguir. Pensad que habéis estado a punto, que hay una posibilidad [...] ¡Os quiero mucho y me he quedado muy jodido por vosotros, sé cuánto queríais esto! Pero algo ahí arriba me dice que lo conseguiréis".

Anabel Pantoja, que también coincidió con Marta en 'Supervivientes 2022' y que sabe lo que es sufrir un aborto espontáneo, les ha confesado que se ha quedado sin palabras: "Ojalá pudiera daros un abrazo enorme". Patri Pérez, exmujer de Lester Duque, acercó posturas con la periodista hace unos meses y le ha mostrado su empatía porque ella también sufrió un aborto espontáneo: "Lo siento muchísimo, de verdad. Se me ha encogido el corazón porque sé lo que duele y duele mucho, sois muy valientes".

Adara Molinero, que es muy amiga de la canaria, ha comentado que tiene "el alma rota" con la noticia y le ha enviado a la pareja "mucha fuerza y un abrazo enorme". Lucía Sánchez, otra de sus amigas, ha escrito: "Mucho ánimo, no hay palabras de consuelo para este momento, pero sois muy fuertes, no lo dudéis".

Alberto Santana, Lara Álvarez, Pilar Llori, Elena Rodríguez, Álex Ghita, Fani Carbajo, Marta López Álamo, Patricia Steisy, Joel Benedicto, Julen de la Guerra y Liz Emiliano también le han expresado a la pareja su dolor y les han mandado abrazos.