Jeimy Báez reacciona y responde a la entrevista de Yulen Pereira en la que habla de la paternidad de su hijo

Jeimy Báez comparte una reflexión sobre los padres ausentes tras señalar a Yulen Pereira

Tras semanas de especulaciones, Yulen Pereira ha concedido una entrevista exclusiva a '¡De viernes!' en la que ha aclarado su vinculación con el hijo que espera Jeimy Báez. El esgrimista ha aclarado si es el padre o no del bebé que espera la exnovia de Carlo Costanzia y ella no ha perdido detalle de sus palabras. Ahora, está dispuesta a responder a todo lo que ha dicho su expareja. ¿Cómo ha reaccionado a su entrevista? Jeimy reacciona en directo en el plató de '¡De viernes!'.

Hace dos semanas, durante su entrevista en '¡De viernes!', a Jeimy se le escapó que Yulen era el padre del hijo que está esperando. Rápidamente, todos los medios buscaron las primeras palabras del esgrimista, pero decepcionó a muchos al decir que se enteró de este embarazo al igual que todo el mundo: a través de la foto que ella compartió en redes sociales. En este punto muchos se preguntaban por las contradicciones en ambas versiones. Ahora, Yulen ha dado su versión de los hechos y Jeimy reacciona.

Jeimy Báez reacciona a la entrevista de Yulen Pereira

Yulen asegura que él nunca quiso imponer que se interrumpiera el embarazo, que simplemente dio su opinión de qué pensaba que era lo mejor: prefería no seguir adelante con el embarazo porque no era el momento (pero insiste en que fue su opinión, no una imposición) y que nunca se ha querido desentender de su papel como padre. Ante esto, Jeimy responde: "Yo, lo último que supe de Yulen, el 27 de febrero, es que cuando naciera se iban a tomar los protocolos que tocaran", nos cuenta. Dice que Yulen miente y que lo hace "para que le dejen de insultar en Instagram, no porque le importe mi hijo".

Cuenta Jeimy que Yulen le dijo que no quería ser padre y ella se informó para ver qué podía hacer en este caso: "No quiero que reconozca a mi hijo porque se le está obligando y le propuse firmar un papel para que renuncia a ser padre, pero lo rechazó". "Si os fijáis, siempre dice que las decisiones eran para el bebé, cuando es un bebé que me ha repetido continuamente que no lo quiere. Lo bloqueé en WhatsApp por mi estado, por la presión. La psicóloga que me puso 'GH DÚO' me lo recomendó", admite.

Jeimy reconoce que Yulen le mandó mensajes diciéndole que iba a estar ahí, pero ella tomó la decisión de seguir adelante con el embarazo. Fue entonces cuando él le respondió, según su versión, que ya cuando naciera el niño verían qué hacían. Y aquí se produjo el polémico bloqueo que provocó que Yulen se desentendiera y que tanto le han echado en cara los colaboradores del programa durante su intervención en plató.

Jeimy Báez: "Si Yulen no sabe nada de su hijo es porque no ha querido"

"Las llamadas siempre han estado abiertas para él. Si no ha sabido nada en estos seis meses es porque no ha querido. No le puedo negar a mi hijo un padre, entonces tengo que dejar un canal para llamar. Creo que un niño es demasiado serio como para llamar", sentencia Jeimey. Y es que el esgrimista no sabría nada de cómo va el embarazo. Para rematar, Jeimy dice que Yulen la intentaba condicionar para que abortase y dice que está ofendida:

"No quiero compartir la educación de mi hijo con estas personas. Ahora mismo, no quiero saber nada. Se puede equivocar, pero entonces te sientas aquí y dices que te equivocaste, no porque yo te bloqueé no te estás haciendo responsable de tu hijo. Sentimentalmente, tiene la puerta cerrada, pero su hijo está aquí para lo que necesite". "Quien quiere estar, está. Él no ha estado en seis meses. Se le bloquearon los WhatsApp, si eso es peso suficiente para no saber nada de su hijo es su problema", es su mensaje final antes de abandonar el plató.