Edi Insua desvela los motivos de su ansiedad

Una semana más, Violeta Crespo y Edi Insua se sientan frente a la cámara para compartir con sus seguidores todo lo que está ocurriendo en su vida. Aunque ambos están viviendo un momento profesional muy ilusionante, especialmente Edi, que ha sido seleccionado para participar en un reality , su relación está pasando un momento delicado. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se sinceran sobre el difícil momento que atraviesan.

Después de que Violeta contara que más pronto que tarde se mudaría con Edi , la influencer reconoce que últimamente su relación con Edi no está en su mejor momento. “Llevamos tres fines de semana que discutimos”, confiesa Violeta. Aunque la pareja se muestra siempre feliz y enamorada en redes sociales, ellos mismos admiten tener época en las que no todo va bien. Con sus carreras profesionales llenas de nuevos proyectos, los exconcursante se sinceran sobre cómo está su relación.

“No tener confianza te provoca inseguridades”, asegura Edi. Ambos reconocen que arrastran varios problemas de relaciones pasadas que les están afectando a su noviazgo. Aunque están seguros que superarán este bache, las discusiones constantes les han pasado factura. “Discutimos con más frecuencia que antes”, admite Edi. La pareja quiere trabajar en todas estas inseguridades para volver a estar como siempre. “Hay inseguridades y cosas que tiene que trabajar cada uno”, reconocen.

Después de explicar los motivos por los que no están pasando por su mejor momento, la pareja anuncia que no realizarán la mudanza en la fecha que tenían prevista. Aunque ambos estaban muy ilusionados por comenzar esta nueva etapa juntos, sus vidas han dado un giro inesperado, teniendo que descartar la idea de vivir juntos cuanto antes. “Pasé la noche rayada”, comenta Violeta al recordar cómo se sintió cuando fue consciente de que no se mudaría con Edi Insua.

Violeta Crespo y Edi Insua se caracterizan por no ocultarles nada a sus seguidores. Aunque están acostumbrados a compartir buenas noticias, la pareja se abre en canal para contar el mal momento por el que están pasando y explicar los motivos de sus numerosas discusiones. Por otro lado, Edi cuenta cuál es el reality en el que participará próximamente y Violeta reacciona al respecto ¡Entérate de todo dándole al play al video!