Lorena Romera 09 JUN 2025 - 11:38h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de su depresión, a raíz de su enfermedad degenerativa

Diego Matamoros tiene que tomar medicación a diario por sus fuertes dolores

Compartir







Diego Matamoros ha hablado por primera vez de su depresión. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre su problema de salud y sus terribles dolores, que le han llevado a atravesar momentos muy delicados. "Me han hecho plantearme hasta no saber si seguir o no", ha reconocido el hermano de Laura Matamoros. Un desgarrador testimonio en el que el influencer ha celebrado un importante avance.

El creador de contenido sufre espondilolistesis degenerativa, una enfermedad crónica y congénita que le afecta a la espalda y que le llevó hace algunos años a ingresar en el hospital tras sufrir un episodio de parálisis por el que tuvo que ser trasladado en ambulancia. "Me empezaron a fallar las piernas. Acabé arrastrándome, luchando contra el dolor… Ahora que lo cuento parece fácil, pero fue una tortura", señalaba en ese momento el televisivo.

PUEDE INTERESARTE Marta Riumbau se muda: la decisión de Diego al tener a su perro enterrado en su jardín

Era marzo de 2022. Ya han pasado más de tres años. Desde entonces, Diego Matamoros se ha sometido a innumerables tratamientos para paliar sus dolores. A través de su perfil oficial de Instagram, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha contado ahora por primera vez que, en este tiempo, no solo se ha enfrentado a los terribles síntomas de su enfermedad, sino también a una depresión.

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros aclara cómo es en la actualidad su relación con Marta Riumbau

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Entre esta persona y la anterior, han pasado tres años. Mucho dolor, mucha incomprensión, depresión, momentos muy difíciles que me habían hecho plantearme hasta no saber si seguir o no", ha reconocido Diego Matamoros, sincerándose sobre el delicado estado anímico por el que ha pasado en estos años. "La forma en la que afrontas tus problemas, tu vida, lo que no está escrito, lo que viene de sopetón... cuando se te hace difícil salir del pozo...", reflexiona.

"Se te hace difícil salir del pozo"

Y es que para el hermano de Laura Matamoros el deporte siempre había sido clave para él. "De pequeño me inculcaron que, además de estudiar y de cultivarte, una de las cosas más importantes era fortalecer tu cuerpo y tu mente", expresa. Pero, con la espalda así, Diego Matamoros había tenido que renunciar a ello. Ahora, tres años después, el influencer ha podido subirse a una bici por primera vez.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Hoy he cumplido una meta inalcanzable hace un tiempo; volver a subirme a una bici y pedalear durante 21 km. He estado llaneando. Diréis... No es mucho. Pero para mí y mi espalda, es como ver un milagro en directo. Después de muchos pinchazos, intervenciones y dolor... la mente es la capacidad absoluta de lo que puedes hacer en tu día a día", expresa el sobrino de Mar Flores.

Por eso, aunque "los pozos oscuros han estado ahí mucho tiempo" y "la forma de afrontarlos ha sido mucho más duro", Diego Matamoros ha querido animar a sus seguidores a que "sigan la senda de luz y que, aunque todo esté oscuro, siempre hay una forma de salir y de luchar por uno mismo".