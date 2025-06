Eve Jobs dará el 'sí, quiero' al jinete británico olímpico Harry Charles el próximo mes de agosto

El enlace nupcial tendrá lugar en Cotswolds, el refugio rural de la familia Beckham en Inglaterra

Eve Jobs, la hija menor de Steve Jobs y Laurene Powell Jobs, se prepara para su boda, siendo uno de los grandes eventos nupciales del año. A sus 26 años, la joven dará el 'sí, quiero' al jinete británico olímpico Harry Charles, de 25 años, en el mes de agosto.

Ambos apasionados de la hípica, oficializaron su compromiso tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Harry fue protagonista del equipo británico que se llevó la medalla de oro en salto por equipos, momento que compartieron en redes sociales. Apenas un mes después de París, en septiembre de 2024, se filtró que la pareja ya se había comprometido en privado, tras celebrar un festejo íntimo con su entorno más cercano.

Tal y como ha trascendido, la ceremonia tendrá lugar en los Cotswolds, el refugio rural de la familia Beckham en Inglaterra. Aunque no se ha anunciado el lugar exacto, los medios coinciden en que será en un enclave histórico o en un granero restaurado, acorde con lo que se ha denominado la "high‑society wedding of the year", sin tener en cuenta la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Los invitados

Hasta allí se desplazarán numerosas estrellas, una exclusiva lista de invitados que contará con personalidades españolas, miembros de la realeza, celebrities y campeones olímpicos.

Algunos ya se han confirmado, y otros se espera que formen parte, y los nombres de diversos personajes ya han salido a la luz. Entre otros la princesa Beatriz de York -hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson y por ende sobrina del rey Carlos III- y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi.

Asimismo, se prevé que acuda la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya que es amiga cercana de Laurene Powell Jobs, madre de la novia, y personalidades españolas como Marta Ortega, hija de Amancio Ortega. La asistencia de Athina Onassis, nieta de Aristóteles Onassis y heredera del imperio de su abuelo, también se ha anunciado en diversos medios extranjeros.

Otras 'hijas de' también han sido invitadas, como Jennifer y Phoebe Gates, hijas de Bill Gates, amigas de Eve desde su infancia por el vínculo de sus padres. En cuanto a sus hermanos Reed y Erin y su hermanastra Lisa Brennan‑Jobs, todavía se desconoce.

Sobre el novio y la novia

Harry Charles nació en Alton, Inglaterra, y pertenece a una familia con fuerte tradición ecuestre: su padre, Peter Charles, fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Harry compitió en Tokio 2020 y en 2022 ganó un bronce en el Campeonato Mundial de Saltos en Dinamarca, hasta culminar su gran momento en París 2024 con una medalla dorada por equipos. Según la prensa internacional, él y Eve se conocieron en circuitos de saltos y comparten la pasión por los caballos.

Por otro lado, la hija del fundador de Apple estudió en Stanford Historia y Política Internacional y debutó como modelo en pasarelas de Coperni y campañas para Louis Vuitton. Ahora trabaja con DNA Models.

En cuanto a su faceta como jinete, en 2019 fue reconocida como la quinta mejor amazona menor de 25 años y ha competido en eventos como los Juegos Panamericanos, ganando una medalla de bronce en la prueba por equipos.

A pesar de su legado familiar, Eve ha sido criada con valores modestos -Jobs dejó la fortuna a la madre de Eve y a su hermana Lisa- y siempre ha buscado labrarse su camino propio