Mónica Pont desvela por primera vez la mala vida que le dio su padre a toda su familia

Mónica Pont decidía romper su silencia en ‘Tardear’. “El silencio que va a romper hoy Mónica va a hacer mucho ruido”, advertía Frank Blanco antes de dar paso a la primera parte de la entrevista a la colaboradora donde narra su desgarradora infancia. Mónica habla sin filtros de ese infierno que vivió de niña: maltrato, abandono y un secreto familiar que lo cambia todo.

“Voy a contar mi historia con mi padre y, sobre todo, el motivo real por lo que no nos hemos hablado durante todos estos años. Yo no quería hacerlo, pero es que me ha obligado…”, comenzaba diciendo la colaboradora.

“Durante muchos años me ha causado mucho dolor. He preferido que mi padre nunca más hubiera aparecido en mi vida, que hubiera desaparecido como desapareció en su momento. Pero el hecho de ir apareciendo solo para hacer daño, por el simple motivo de hacer daño, eso de verdad no tengo explicación”, continuaba.

“Mi infancia fue muy triste. La parte mala de mi infancia es cuando mi padre aparecía en escena, cuando aparecía, cuando llegaba a casa. Ese momento era terrible. Nosotras estábamos cenando y enseguida dejábamos de cenar. Nos cortaba el estómago, nos íbamos a las habitaciones o debajo de la mesa”, aseguraba.

“Todas las noches había gritos, había violencia física. Lo vives con terror. No es normal que una familia, que tu padre llegue a casa y que cada día los platos, las mesas, todos los muebles huelen. Y ya sabía lo que venía, porque eran todas las noches. Desde que tuve uso de razón, no recuerdo una infancia con mis padres bonita, juntos. Yo quería que mi madre se separara. Yo siempre le pedía a mamá, por favor, y a mis hermanas, vayámonos de casa, salgamos, cogemos dos maletas y nos vamos...”, decía ella visiblemente emocionada.

Mónica muestra lee el diario que escribió cuando era pequeña

En un momento de la entrevista, Mónica enseñaba y leía el diario que escribió cuando era pequeña sin poder contener las lágrimas: “Lo que quiero más en el mundo es que mi madre y mi padre se pudieran llevar bien, porque yo los quiero mucho y no quiero que se peleen. Ojalá, Dios hiciera este milagro”.

Mónica cuenta las supuestas agresiones físicas de su padre

“Hubo momentos muy duros, bastante violencia física”, contaba Mónica antes de desvelar uno de los episodios más terribles en el que hubo consecuencias físicas: “Mi padre agarró a mi madre del pelo, la arrastró hasta la escalera de Caracol. Nosotros fuimos a proteger a mi madre, pero ya la estaba arrastrando. ¿Tú sabes lo que son cuatro escaleras de Caracol? Le rompió las piernas. Anduvo durante meses con muletas”.

“Conmigo hubo varios episodios, sobre todo cuando yo me metía en medio de mi madre para protegerla”, aseveraba Mónica Pont antes de narrar uno de los episodios donde su padre terminó azotándola terriblemente por un comentario que hizo delante de sus amigos. “Me agarró primero a mí del pelo, me metió en una silla así, mirando para abajo. Empezó a pegarme, bueno, me empezó a azotar en el trasero”.