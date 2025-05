Mónica Pont se defiende de las duras acusaciones de su padre

Fiesta 25 MAY 2025 - 19:08h.

Mónica Pont responde a su padre, que intervino en 'Fiesta' para opinar sobre el regreso de su hija a España

La desacertada intervención del padre de Mónica Pont en 'Fiesta': "Mi hija es una falacia"

La polémica persigue a la actriz Mónica Pont, después de hacer frente en varias ocasiones a los ataques de su hermana, ahora se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para defenderse de las acusaciones que su padre vertió sobre ella el pasado fin de semana cuando intervino en el programa para hablar duramente de su hija.

Armando Sánchez, su padre, se refirió a la vida de su hija y su entorno como ha referido a ella como "una falacia de personas, un conjunto de mentiras", algo que a la actriz no le ha sentado nada bien, y por ello, decide dar un paso al frente y responder.

''¿Sabes por qué se esconde detrás de esas gafas oscuras? vergüenza. Ahí hay vergüenza'', comienza diciendo la actriz y continúa: ''Hace treinta años que no habló con él, hace treinta años decidí 'matarlo', porque tenía que tirar adelante y me perjudicaba en mis relaciones personales''.

Y cuenta cómo le ha afectado la relación con su padre: ''Yo no había cerrado ese círculo y como es una persona que hizo mucho daño a mí como a mi familia, me perjudicaba en mis relaciones personales. Tuve que hacer un proceso de perdonarlo mentalmente para poder tirar adelante con mis relaciones''.

Además, revela que cuando su padre ''las abandonó'', las obligó a abandonar el domicilio: ''Nos cerró la luz, el gas, la calefacción, en una casa en una montaña ¿Sabes lo que es con 12 años dormir con gorro, bufanda, plumón, guantes? porque nos estábamos congelando''.

Mónica afirma que su padre concedió la entrevista ''por despecho'': ''A mí me pinchan y no me sale sangre ya con mi padre. Es un trabajo que ya hice psicológicamente, apartarle'', y afirma que lo hace porque ''se aburre'': ''Una persona que es feliz no sale en televisión a contar cosas que no puede contar si no me conoce''.

Por otro lado, la actriz afirma que ha puesto demandas a todos los que han salido a hablar de ella, incluyendo a su madre, su hermana y su padre: ''Solo voy a pedir que se prohíba que puedan hablar en un plató de televisión sobre mí porque el daño que me están haciendo, no tienen ni idea''.

Así fue la intervención del padre de Mónica Pont en 'Fiesta'