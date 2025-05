Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2025 - 19:30h.

Pese a que romperá su silencio sobre el enfrentamiento, la actriz ha querido responder a los dardos lanzados por su familia

Mónica Pont se defiende de las duras acusaciones de su padre: ''Hace treinta años que no hablo con él, decidí 'matarlo'''

La actriz Mónica Pont se ha enfrentado en directo a todos los dardos lanzados por sus familiares. Su padre la acusó de ser "una falacia", de decir "mentiras" para no mostrar el verdadero problema que atraviesa. Según este, sus intenciones pasan por no compartir que está atravesando una dura situación económica, algo que la propia Pont ha negado en directo.

"Yo lo pagaba todo, nunca nadie me ha mantenido... mandaba dinero a mi familia", afirma en 'Tardear'. A las graves palabras de su padre se suman las de su hermana y su madre, quienes la acusan de no ayudarles y dejarles "de lado".

Ante el conflicto familiar, Mónica Pont anuncia acciones legales para defender sus "derechos" y evitar "que sigan mintiendo". "Estoy presentando una demanda a todos los miembros de mi familia, en esa demanda voy a pedir que ellos no puedan hablar", comparte.

La actriz reconoce que ha hecho un gran esfuerzo para evitar sufrir. "Tuve que hacer una labor muy grande a nivel psicológico para que no me afecte, me hizo daño en su momento", señala refiriéndose a las declaracions de su padre. Además, ha querido recordar que él "desapareció" de su vida cuando tenía 12 años. "Tenía una vida paralela y al cabo de un tiempo se entera mi madre de que ha tenido un bebé con otra mujer", relata.

Pont, sobre su vida en Mexico: "Feliz, pero llorando de soledad"

Mónica Pont también ha compartido en el programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco la razón por la que decidió salir de España y empezar una nueva vida en Mexico. "Me voy hace 6 años porque aquí no tenía trabajo en ficción, de lo que he trabajado toda mi vida", cuenta.

En Miami recibió una oferta, pero esta fue declinada finalmente. En cambio, en el país latinoamericano sí que le surgió una buena oportunidad en una televisión. "He estado muy feliz, pero llorando de soledad", agrega.

Preguntada nuevamente sobre el conflicto familiar, Pont asegura que sufrió "amenazas" de su hermana. "Hay poco amor y mucho tema económico", aclara. "Ya hablaré cuando pueda hablar", concluye.