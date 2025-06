TardeAR 02 JUN 2025 - 19:10h.

La colaboradora responde a las últimas declaraciones de su padre entre lágrimas en el plató de ‘Tardear’

La guerra entre Mónica Pont y su padre tiene un nuevo capítulo. Armando Sánchez intervenía este fin de semana en ‘Fiesta’ para arremeter contra su hija y asegurar que no es cierto que lleve 30 años sin hablarse y daba detalles de todos los novios, que, según él, la actriz sí le habría presentado.

Mónica Pont se sentaba en el plató de ‘Tardear’ para contestar a su padre. La colaboradora le respondía visiblemente emocionada: “¿Cómo sentiríais cualquiera de vosotros que estáis aquí en el plató o desde casa, si su propio padre, que yo no le llamo padre, le llamo ‘ese ser’, dijese lo que ha dicho? Porque yo como hija vine a este mundo porque mi padre y mi madre me trajeron, yo no pedí venir a este mundo”.

“Lo único que quiere una hija es que sus padres la quieran, y a mí no me han querido, ni mi padre ni mi madre, y en algún momento lo contaré, cuando pueda contarlo”, aseguraba con la voz entrecortada.

“Yo estoy aquí porque llevo 30 años de profesión, porque yo me hice famosa por mi trabajo, como actriz, no soy ni hija de, ni novia de, ni mujer de, a mí me ha costado mucho llegar donde he llegado, para que vengan sinvergüenzas a la tele a desprestigiarme y a hablar de mí, no hay ningún derecho, sobre todo cuando no me han dado ni un plato de sopa, cuando he tenido yo que dárselo a ellos”, aseveraba.

“Puedes ir contando lo que quieras en televisión, es igual... no, no es igual, porque me duele, al fin y al cabo es la familia más directa, es mi padre, mi madre, mi hermana, es duro lo que me está pasando, yo estaba muy bien en México, seis años, trabajando de lo que me gustaba trabajar, feliz, hablaba con mi madre todas las semanas, con mi hermana, pero con este señor, obviamente, ¿quién quiere tener trato con un señor así?”, continuaba.

Antes de terminar la entrevista, Mónica Pont se dirigía a cámara para mandarle un mensaje muy claro a su padre: “Me das totalmente igual. De verdad. Qué pena haber tenido tres hijas y haberlas querido tampoco. Tan poco y tan mal”.