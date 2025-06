Silvia Herreros 09 JUN 2025 - 12:35h.

Omar Sánchez comparte imágenes de su cita ideal y le llueven las críticas

El exconcursante de 'Supervivientes', en actitud cariñosa con una misteriosa mujer: "Se parece a Anabel Pantoja"

Omar Sánchez podría haber recuperado de nuevo la fe en el amor. Tras dejarse ver en actitud cariñosa con una mujer de gran parecido a Anabel Pantoja, el exconcursante de 'Supervivientes' comparte imágenes de la romántica cita para dos que ha tenido en su nueva casa de Gran Canaria.

El exmarido de la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido compartir con sus seguidores un pequeño atisbo de su intimidad y ha publicado un vídeo en el que se le puede ver en la que parece ser la cocina de su nueva casa cocinando para dos personas.

"Tú, yo y un vino. ¿Cuál es tu plan perfecto de sábado?, escribe junto al post, que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores.

Después de sacar de la alacena dos copas de vino y de rellenarlas con uno de uva blanca, el canario, de 34 años, se dispone a preparar dos hamburguesas. Sin camiseta, Omar se deja ver mientras una cámara fija graba la escena desde diferentes ángulos. En ningún momento se ve siquiera una sombra o mano de su acompañante.

Esto, unido al hecho de que se le puede ver mirando y hablando al vacío, dispara la teoría de que pudiese estar solo y de que haya grabado este vídeo con la ayuda de un trípode como 'idea' de lo que para él sería su 'cita ideal'. El clip termina con un plano que sí que tiene algo de movimiento, algo que se puede conseguir con algunos de estos instrumentos de grabación.

"¿Quién es tu acompañante?", pregunta un usuario de Instagram. "Está solo", responde otro. "¿¿Quién es la afortunada??", pregunta un tercero mientras otra persona hace alusión a que la compañía de Omar no tendría por qué ser femenina: "O afortunado".

"Has tenido que ponerlo 3 veces entre reels e historias para que te hagan el casito que querías (sin contar a las 2 palmeras que ya sabemos) Omar, no hace falta hacer un vídeo tan sobreactuado haciendo un bocata y dando a entender que estás con alguien. Guárdatelo para tu intimidad, y si no, hazlo bien, con una camisa, una buena cena... en fin. Ah, palmeras, ya sé que leéis todo, venga, venid por aquí a tocarle las palmas", comenta otro usuario reafirmando esta teoría.

A pesar de las críticas, también ha recibido comentarios de personas que creen firmemente que podría estar conociendo a alguien: "Creo que el corazón de de Omar está empezando a latir fuerte".

Omar Sánchez lleva tiempo jugando al despiste sobre todo lo referente a su situación sentimental. A juzgar por sus publicaciones, el exmarido de Anabel Pantoja podría estar de nuevo ilusionado, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre ello.