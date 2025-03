Omar Sánchez se sincera sobre su situación sentimental actual

Omar Sánchez ha decidido hablar de cómo han sido sus últimas relaciones y si alguna de estas le ha dejado huella o si está ilusionado . Ha sido precisamente con esa pregunta cuando el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido profundizar en un tema que no estaba demasiado claro.

"Hay muchas especulaciones y preguntas. Voy a ser sincero" , ha comenzado diciendo para añadir que "en la vida cuando estás soltero conoces a personas y no cuadra por ciertas circunstancias y por eso no quiere decir que tenga novia".