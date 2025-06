Raquel Bollo recibe una oleada de críticas tras ir a El Rocío vestida "de militar"

Silvia Herreros 09 JUN 2025 - 17:41h.

La exconcursante de 'Superivvientes' y 'GH VIP' recibe críticas por no respetar los códigos de esta celebración religiosa

Raquel Bollo ha recibido una oleada de críticas por uno de sus looks para El Rocío. La exconcursante de 'Supervivientes' hizo parte del camino con la Hermandad de Huelva, una dura etapa para la que escogió un conjunto con el que no ha pasado desapercibida. Vestida "de militar", la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo divide a sus seguidores.

En su perfil, la diseñadora ha presumido de un estilismo que rompe con los códigos habituales de la romería. En lugar de la clásica bata rociera con volantes y lunares, la colaboradora optó por una "falda de camuflaje" que combinó con una blusa blanca y escote de pico. Un diseño muy moderno y original, pero que ha sido catalogado por muchos como inapropiado para una ocasión de tanta tradición.

Si bien es cierto que la falda, diseñada y confeccionada en su propio taller, respeta el patrón y características típicas de la falda rociera, su estampado se sale por completo de la norma. Su falda de estampado militar desentona por completo con la esencia de las tradicionales romerías andaluzas.

Algunos han aplaudido el atrevimiento de la empresaria, aplaudiendo su originalidad; otros, en cambio, no entienden su apuesta de estilo, demasiado moderna y rompedora para la ocasión. "La falda de camuflaje para una peregrinación religiosa, algo no cuadra", "Me gusta tu estilo pero no me gusta esa falda militar" o "¿Ya vas para los carnavales de Cádiz?", son algunos de los comentarios que pueden leerse junto al post.

"Siempre me gustas mucho y te sigo y te apoyo desde hace mucho tiempo, pero hoy tengo que ser sincera y decirte que no te favorece para nada ese look, parece que vas de cacería en lugar de ir a hacer el camino del Rocío... hay cosas que, para mi humilde opinión, no pegan para ese momento. Lo siento", comenta otra seguidora. "Chiquilla, precisamente en Doñana no se caza. No es el look idóneo", apunta otra.

Como siempre cuando hablamos de temas referentes a la moda y a las tendencias, Raquel Bollo también ha recibido un buen número de halagos. Desde aquellos que quieren saber dónde ha comprado la tela para replicar su falda de media capa a los que les encanta la manera en la que ha reinterpretado el traje rociero. "Me encanta la falda, toda una guerrera", escribe una seguidora.

Raquel, que no ha respondido a las comentarios negativos de quienes le han comentado, sí agradece las valoraciones positivas. "Es muy bonita", contesta demostrando su carácter y lo poco que le ha importado ser criticada por su look para el camino de El Rocío.