El exconcursante de 'Supervivientes' rompe a llorar al no poder acudir a una cita que para él es muy importante

Manuel Cortés no ha podido evitar romperse y llorar ante una situación que para él es difícil, tal como ha confesado a sus seguidores. Aunque es por un motivo de peso y no debería afectarle tanto, el exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que se encuentra en un momento de cambios y de mucho movimiento y eso le ha impedido asistir a una cita que para él es muy importante. Con mucha emoción y entre lágrimas, el hermano de Alma Bollo se ha desahogado con sus seguidores a través de Instagram.

Junto con una imagen que acompaña a su relato, el cantante de 30 años ha mostrado el sitio en el que le gustaría estar y al lado de la persona que siempre le ha acompañado en esas circunstancias. "Me duele el alma", ha expresado entre lágrimas indicando el dolor que le produce esta situación y lo que significa para él no poder este año asistir a una cita que para él es tan importante.

Lo que tanto ha afectado al hijo de Raquel Bollo es no poder estar en ese momento en el Camino del Rocío, una tradición familiar en la que no ha faltado desde niño y que ha vivido año tras año. El sevillano ha explicado el motivo que le ha impedido cumplir con esta cita y por qué está tan afectado. "Este año debido a tanta actividad laboral no podré hacer el Camino", ha contado sin poder contener las lágrimas y mostrando en sus redes una imagen inédita con mucho significado.

"Mi casa es Rociera desde los cimientos. Casualmente me envían esta foto que no tiene mucha calidad visual, pero sí sentimental. El día de mi bautizo, con mi madre y detrás un hombre que hace tiempo que no está con nosotros, pero que siempre lo tenemos presente por su corazón y por cómo fue con mi familia", ha escrito para enmarcar el contexto que tanto le está afectando.

Es por eso que al escribir este texto y ver esa imagen que le recuerda a tantos momentos de su familia y a esa persona que ya no está con ellos que Manuel Cortés no ha podido evitar romper a llorar por todo lo que esta fotografía le ha evocado. "No he podido resistir a emocionarme pues me acuerdo mucho también de mi abuelo también. La verdad es que no sé qué me pasa. Estoy sensible", ha confesado el hijo de Raquel Bollo de camino en un tren donde se ha desmoronado.