Yaiza Martín, ex de Ginés Corregüela: su estado de salud tras su paso por la UCI

Silvia Herreros 09 JUN 2025 - 16:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' actualiza su estado de salud y comparte la prohibición que le ha hecho su médico

Imágenes de la ex de Ginés Corregüela en el hospital tras acabar en la Unidad de Cuidados Intensivos

Yaiza Martín, ex de Ginés Corregüela, actualiza su estado de slud tras su paso por la UCI. La exconcursante de 'Supervivientes' ha estado varios días ingresada por motivos de salud que aún no han trascendido. Una noticia que recibe con una inmensa alegría, a pesar de las recomendaciones de su doctor.

La preocupación por la salud de la conductora de grúas comenzaba tras el inesperado y repentino comunicado que su representante anunciando la hospitalización y paso por quirófano de la canaria, a la que su médico habría prohibido hacer uso de su teléfono móvil durante su hospitalización.

Días más tarde, una persona cuya identidad se desconoce publicó imágenes de Yaiza en el hospital. La tinerfeña no habría recuperado el control de su móvil hasta hace unos minutos. Mañana se cumplirá una semana de su ingreso hospitalario. A través de la mima vía que se ha estado utilizando para actualizar su estado de salud, la exmilitar celebra que ha recibido el alta y que ya puede irse a casa.

La que también fuera entrenadora de fútbol en Dubái no puede hablar. De hecho, su médico le ha "prohibido terminantemente" articular palabra en los próximos 23 días. Con mucha "Actitud y Ganas", Yaiza baila mientras se deja ver con un camisón hospitalario y un apósito que parece estar tapando la zona del cuerpo que le han operado. No puede hablar, sin embargo no le han prohibido escribir, "bailar y sonreírle a la vida".

Agradecida por la preocupación mostrada y por "los miles de mensajes que he recibido y me siguen llegando", la exnovia del 'rey de los bocadillos' celebra su mejoría mientras reconoce estar sintiendo bastante "ansiedad" en estos momentos. Para ella es "bastante frustrante no poder hablar, que no se te oiga y que ni el intento funcione".

Yaiza María Martín González - nombre completo de la exconcursante de 'Supervivientes', siente "impotencia" por este proceso y desea "que todo salga bien y lo antes posible sin novedades". Sobre su "historia médica" ha preferido no pronunciarse y no ha dado detalles acerca de las razones por las que ha tenido que ser operada. Tampoco ha hecho mención alguna a su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este no es el primer gran bache de salud al que Yaiza Martín hace frente a lo largo de su vida. La también mecánica de coches ha superado dos ictus y este último problema no conseguirá detenerla. "Vamoooss que sí se puedeee", ha celebrado confiada y optimista la exnovia de Ginés Corregüela, que tras casi una semana hospitalizada, por fin puede irse a casa tras recibir el alta.