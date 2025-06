Silvia Herreros 10 JUN 2025 - 16:32h.

Lucía Sánchez habla del futuro profesional de su hija mientras confiesa cuál es su desconocida pasión

La ganadora de 'GH Dúo' se rompe hablando de la ayuda de sus padres: "Gracias a ellos puedo ir a Madrid a trabajar"

Lucía Sánchez habla de la desconocida pasión de su hija en común con Isaac Torres. Mía, que el próximo otoño soplará las velas de su tercer cumpleaños, parece tener una nueva afición; un hobby que la ganadora de 'GH Dúo' podría fomentar y que podría acabar marcando el rumbo profesional de la pequeña, a la que podría "apuntar a castings" después de verano.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tiene muy claro lo que piensa acerca de exponer a su hija, menor de edad, en redes sociales. Aunque de manera habitual comparta contenido con la niña - pues la maternidad forma parte de su vida -, todo lo que sube está debidamente pixelado para proteger la privacidad de la menor.

Preguntada por sus seguidores por la posibilidad de dejar de ocultar el rostro de su hija en el caso de que esta "quisiera ser actriz de niña", Lucía no ha dudado en responder. "Yo quiero que ella decida su vida cuando vaya sabiendo qué le gusta. Si me lo pide yo la llevaré donde haga falta", ha dicho la exnovia de Manuel González dejando claro que si su hija quiere dedicarse al mundo del séptimo arte, ella no será quien se lo impida. Eso sí, también ha querido dejar claro que, "si ella no me pide nada de eso, yo por mi cuenta no voy a presentarla a ningún casting ni nada por el estilo".

Mía no parece estar interesada en el mundo de la interpretación, aunque sí por otro arte. A través de sus stories de Instagram, Lucía ha revelado que su hija, de dos años y medio, siente una fuerte atracción por los escenarios, a los que quiere "subirse" todo el rato. La pequeña gaditana ama el flamenco, genero musical por el que siente especial debilidad frente a otros estilos.

"Por ahora lo que me pide es bailar flamenco, se quiere subir a los escenarios cuando ve actuaciones", confiesa a sus seguidores la feliz y orgullosa mamá, que señala que, cuando su hija "cumpla los 3 años" (el próximo 28 de octubre), no dudará en apuntarla a clases.

La hija de Lucía podría acabar siendo una gran bailaora de flamenco, un arte que forma parte de la cultura e idiosincrasia de nuestro país y que, sin embargo, se encuentra en peligro de extinción. "La llevaré a bailar", ha dicho la que fuera peluquera, que está dispuesta a cumplir el gran sueño de su hija en común con Lobo.