Natalia, de ‘OT’, y su miedo a la muerte: “Pensaba que no llegaba a los 30”

La cantante presenta nuevo single en 'Tardear' y habla de los miedos que la persiguieron cuando comenzó en la música con 18 años

Verónica Romero se sincera sobre la era post 'OT1': "En el merchandising no estaba y me decían que no merecía ser finalista"

Tras repasar la entrevista que Risto Mejide le hizo a Víctor Elías en ‘Viajando con Chester’, donde el actor y músico hablaba de los problemas por haber tenido un gran éxito tan joven, Natalia, de ‘Operación Triunfo’, se sentaba en el plató de ‘Tardear’ para repasar su historia.

Natalia formó parte de uno de los fenómenos más virales de la época, ‘OT’. Con 18 años, la cantante ya estaba subiéndose en los escenarios de todo el país, llenando grandes estadios… pero aquí el mérito no es llegar, sino quedarse. Han pasado 24 años y Natalia continúa al pie del cañón y acaba de sacar su último éxito ‘Tu diosa’.

Fue la ‘triunfita’ más joven, la primera en sacar un disco, con un gran éxito, ella era la Britney Spears española, pero de repente su carrera se paró. Y se reinventó como artista independiente. Pero siempre ha expuesto la presión que sienten los artistas y el impacto de las redes sociales. “Si a los 18 hubiera visto a gente ponerme a parir en redes me hubiera planteado seguir adelante”, decía.

La fama desde tan joven cuesta mantenerla. “Yo estaba súper obsesionada con que me iba a morir joven, no iba al médico por si me decían que tenía algo malo”, llegó a comentar Natalia en una de sus entrevistas. Y tenemos muchos ejemplos, el éxito trae consecuencias muy graves para la salud mental.

Peor, ¿Por qué es obsesión con la muerte? El psicólogo Raúl Carrera daba una de las claves: “El miedo a la muerte también aparece porque empiezan a ser conscientes de que ya han conseguido aquello que se proponían. Entonces después, ¿qué te queda?”.

“Yo desde que salí de ‘Operación Triunfo’ pensaba que a los 30 no llegaba, que me iba a morir, yo no iba al médico porque me van a decir que tenía algo malo…”, explicaba Natalia en el plató de ‘Tardear’. “Creo que tiene mucha razón el psicólogo, a lo mejor es por eso, yo nunca lo había planeado así, has conseguido cumplir tus sueños y es como que, ¿y ahora qué hago?”, reflexionaba la cantante en directo.