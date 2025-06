TardeAR 09 JUN 2025 - 17:02h.

Los responsables de la contratación de la cantante en Villajoyosa, Alicante, niega su versión: “Habían aceptado esas condiciones”

La cantante Nuria Fergó ha sufrido un nuevo revés, al verse obligada a cancelar su concierto del 7 de junio en Villajoyosa, Alicante, por no cumplirse las condiciones técnicas acordadas en su contrato.

A través de sus redes sociales, la artista explicó que, pese a los intentos del equipo técnico por solucionarlo, no se pudo garantizar la calidad necesaria del espectáculo. Fergó mostró su frustración y dijo que es la primera vez que pone límites por respeto a su profesión.

La cancelación generó críticas entre algunos asistentes, quienes cuestionaron la profesionalidad de suspender el show a última hora. ‘Tardear’ se ha desplazado hasta Villajoyosa para hablar con los responsables de la contratación que han negado los motivo que alega la cantante.

“Probó un poquito el sonido y de repente, cuando ya se pensaba que ya estaba todo probado y que iba a salir a actuar sin ningún problema, mandó a todos sus músicos que bajaran del escenario y dijo muy enfadada que se suspendía el concierto. Ella directamente tomó esa decisión unilateral y dijo que se iba y se fue”, aseguraba el presidente de la Cofradía Virgen de Tíscar.

“Nuestro técnico se pone en contacto con el suyo y yo tengo las conversaciones de WhatsApp entre los dos técnicos. Él le emite su contra-rider, porque siempre hay algún equipo que puede variar, pero siempre por uno similar o mayor. Finalmente, ellos aceptan ese contra-rider técnico”.

Habla el representante de Nuria Fergó

Además, el programa conseguía hablar con el representante de Nuria Fergó que negaba la versión de los responsables de la contratación:

“Habíamos chequeado un raider técnico, nos habían dado un ok a una cosa que luego no estaba. Intentamos salvarlo por todos los medios. Estuvimos, tanto nuestro técnico como yo, como cuatro horas intentando salvarlo todo. Nuria esperando para poder hacer la prueba. Allí había testigos, un montón de gente, no fue posible. Aun así, Nuria lo intentó, estuvo haciendo la prueba, estuvimos intentándolo por activa y por pasiva salvar los problemas técnicos que había…”