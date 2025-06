Mónica Pont narra en la segunda parte de su entrevista los detalles de su relación con su padre desde su adolescencia hasta su etapa adulta

En el programa anterior se emitía la primera parte de una de las entrevistas más duras hasta la fecha de Mónica Pont, donde confesaba por primera vez el infierno que pasó durante su infancia. Episodios de maltrato, abandono y un secreto familiar marcaron para siempre su vida y su diario, el cual leía en exclusiva.

Ahora, 'Tardear' emite la segunda parte donde la colaboradora habla sobre la enfermedad que provocó la muerte de su hermana, momento que coincidió con el descubrimiento de la doble vida que llevaba su padre. Además, narra los detalles de su relación con él desde su adolescencia hasta la etapa adulta, donde desapareció y más tarde volvió.

La traición de su padre mientras su hermana estaba ingresada

Mónica Pont se abre en canal y habla de la terrible enfermedad que puso fin a la vida de su hermana: el sarcoma de Edwing. "Le diagnosticaron cuando tenía 11 años y la dejó invalida en nada. Le hicieron una biopsia y nunca más volvió a andar", cuenta.

Estuvo interna un año y medio en el hospital San Pau de Barcelona, siempre acompañada de su madre quien dormía en un sofá. "Resulta que, mientras mi madre dormía en ese sofá durante un año y medio, mi padre no nos quería cerca porque lo que hacía era montar fiestas en casa", confiesa.

Cuando su madre vuelve al pueblo antiguo se entera, gracias a las mujeres de las tiendas, que su marido estaba saliendo con otra mujer, pues le habían visto cogido del brazo a otra chica que "tenía barriguita".

"Estuvo haciendo dos vidas con dos familias"

El padre de Mónica Pont estaba viviendo una doble vida. Para llevarla a cabo, se inventó que tenía un bingo que le servía de excusa para desaparecer algunos días de la semana. "Estuvo haciendo dos vidas con dos familias, de lunes a miércoles con la mujer que se lio mientras estaba mi hermana enfermita en el hospital y mi madre que no estaba en la casa", apunta.

Finalmente, la madre de la colaboradora se enfrentó a él diciéndole "No hay un bingo, hay una binga y, además, hay un bebé", algo que no pudo negar. Su madre puso sobre la mesa el tema del divorcio, pero su padre aseguraba que podía continuar con las dos familias. "Mira que si te separas, no te daré nada. Y estas niñas que han vivido una vida cómoda, van a vivir una vida de penurias", le amenazó.

Sin embargo, su madre resistió y acabaron "sin luz, ni agua, ni gas". "La chica del servicio, para que no pasáramos frío, se puso a cortar con un hacha los pinos del jardín", asegura.

Su padre les abandonó hasta que ocurrió un momento clave en su vida

Mónica Pont fue junto a su hermana a ver a su padre un par de veces a la casa donde vivía con su mujer y donde conocieron a su hermanastro. Sin embargo, un buen día "desaparece" y deja de tratar de ponerse en contacto con ellas: "De la noche a la mañana se olvidó de nosotras. Le importábamos un comino". Para poder salir de esta situación, su madre le pidió que se pusiera a trabajar con tan solo 14 años.

La siguiente vez que sabe de él es cuando su carrera profesional cambia radicalmente y se hace famosa. Un día, el productor de su reconocida serie 'Hostal Royal Manzanares' le informa de que su padre ha llamado y quiere hablar con ella. Como la actriz no le devolvió la llamada, éste insistió. "Me cuenta que lo pasó muy mal, que se arrepiente mucho y como yo quería un padre a mi lado, pensé que había cambiado. Hasta que me di cuenta de que lo único que quería era fama", apunta.

"Me querían quitar la custodia de mi hijo"

El padre de sus hijos, a pesar de ser advertido de que era "un diablo", le pidió que fuera él quien le llevase al altar, razón por la que ella finalmente le llamó para pedírselo. Sin embargo, él le dijo que iba a ir con su mujer, un hecho que causaría conflicto con su madre porque "se metió en el matrimonio". Por eso decidió no ir, diciéndole "Que te lleve tu madre al altar".

La siguiente vez que le vio fue en el juzgado cuando ella se estaba divorciando. Le vio hablando con el que iba a ser su exmarido: "Me querían quitar la custodia de mi hijo. Fue a apoyarle, eso es ser malo. Ojalá no hubiese vuelto nunca más a mi vida".

La actriz ha decidido contar toda su verdad tras escuchar durante años a su padre diciendo "mentiras" en la televisión. "¿Sabes lo que siento?, lástima por él. Qué pena que un hombre acabe hablando mal de su hija en un programa", señala.

Además, asegura que estos hechos le han pasado "factura" en sus relaciones y son por los que no ha conseguido "una vida estable personal". "Si me falla mi padre, me van a fallar todos", afirma.