Lidia González 11 JUN 2025 - 09:05h.

El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ tiene un tenso enfrentamiento con La Rebe al hablar de cómo mantuvo en secreto su embarazo

La influencer muestra, en exclusiva, la reacción de su marido al enterarse de su segunda paternidad, en el capítulo completo: disponible en mitele

Compartir







José Navarro no ha tenido ningún problema a la hora de contar cómo se ha sentido tras enterarse de que va a ser padre de nuevo. Después de compartir la reacción que ha tenido al conocer la noticia, el protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se muestra muy enfadado con La Rebe por ocultarle su embarazo. Durante el segundo episodio del docureality que protagonizan, ‘Mi embarazo’, el creador de contenido vive un tenso momento con su mujer y le confiesa su malestar. ¡Puedes verlo al completo en mitele!

La andaluza tomó la decisión, tras realizarse el test de embarazo junto a su familia, de guardar en secreto la noticia y prepararle una gran sorpresa a su marido para contarle el resultado positivo. A pesar de la ilusión de la influencer de prepararle un “sorpresón”, lo cierto es que no fue tan bien recibido como ella esperaba: “Fue una encerrona”. Aún enfadado por la situación, se muestra muy contundente frente a las cámaras: “Me lo ocultó, estuvo 9 días sin decírmelo”.

PUEDE INTERESARTE La Rebe confiesa su preocupación antes de realizarse el test de embarazo

Aunque, en un inicio, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ quería que su marido se abriese en canal con todos sus seguidores y contase cuáles eran sus verdaderos sentimientos respecto a la noticia, lo cierto es que la conversación entre ellos se ha ido caldeando. “Si nos vamos a enfadar, no hago el vídeo”, sentencia la de Plasencia. De esta manera, la pareja se ve envuelta en un cruce de declaraciones en la que ninguno de los dos esconde cómo se siente: “Se que sabe mentir muy bien”.

La Rebe y José Navarro, enfrentados tras ocultar su embarazo

La Rebe se ha puesto cara a cara con José Navarro para saber toda la verdad sobre lo que opina de su futura paternidad. “No me has respondido cómo fue tu reacción, todavía no hemos hablado de esto”, comenzaba diciendo la influencer. Conocedora de que su marido no estaba siendo del todo sincero, la creadora de contenido ha seguido insistiendo. Sin embargo, la pareja ha terminado por enfrentarse al hablar de como La Rebe le ocultó su embarazo durante 9 días.

PUEDE INTERESARTE La Rebe desvela la mayor diferencia de este segundo embarazo con el de su hijo José

La reacción de José Navarro al enterarse de su nueva paternidad en vídeo

El segundo episodio de la docuserie de La Rebe, ‘Mi embarazo’, ha estado dedicado a conocer qué opina la familia de la influencer sobre su segundo embarazo. Como no podía ser de otra manera, ha llegado la hora de que José Navarro explique cómo se siente de cara a convertirse en padre otra vez. Además, la creadora de contenido ha compartido el vídeo de la reacción de su marido a su nueva paternidad y explica la gran equivocación que vivió en ese momento.

PUEDE INTERESARTE Cronología completa de la mediática relación sentimental de La Rebe y José Navarro

El angustioso episodio que vivió La Rebe con su hijo al contarle que está embarazada

La Rebe no puede estar más feliz al hablar del bebé que está esperando y no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos. Sin embargo, la reacción dentro de su familia no ha sido la más esperada. La influencer ha explicado el angustioso episodio que vivió con su hijo al contarle que está embarazada y va a tener un hermano. La creadora de contenido se sincera con su pequeño y se muestra muy clara con él: “No me gustó nada la reacción que tuviste”.

Capítulo completo: La Rebe, José Navarro y su hijo se sinceran sobre su embarazo

En el episodio anterior, La Rebe mostraba las primeras imágenes de Susi Jiménez, Graciela y Marisol al descubrir que está esperando a su segundo; ahora, ha llegado el momento de saber cómo se lo ha tomado su familia. La creadora de contenido no se esperaba algunas de las reacciones que ha vivido y ha querido que, frente a las cámaras, José Navarro y su hijo se sinceren sobre su embarazo. El marido de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, más claro que nunca, desvela si esperaba ampliar la familia y su hijo hace una confesión que deja a la influencer sin palabras. ¡No te lo pierdas en el nuevo episodio en mitele!