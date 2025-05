Equipo mtmad 29 MAY 2025 - 12:10h.

La mayor de 'Los Gipsy Kings' comparte su reacción al positivo del test junto a su madre y hermanas

Todos los detalles del segundo embarazo de La Rebe: disponible en Mitele

La Rebe se convierte en protagonista de su propia docuserie, 'Mi embarazo' con una noticia muy especial. La mayor de las hermanas de ‘Los Jiménez’, de ‘Los Gipsy Kings’, está embarazada de nuevo. La influencer será madre por segunda vez y no puede estar más feliz de poder compartirlo con todos sus seguidores, en exclusiva en mitele, a través de una serie de capítulos en los que enseñará todos los detalles: sus primeras ecografías, sus síntomas, todos sus miedos o la elección de los muebles para su bebé. A pesar de sus polémicas declaraciones sobre la maternidad, la influencer no puede esperar a conocer a su pequeño, pero antes quiere enseñar todo sobre su embarazo, empezando por su reacción al test positivo que se hace junto a Susi Jiménez, Graciela y Marisol, en el capítulo de estreno de su propio formato. ¡No te pierdas el momentazo en mitele!

Después del susto de su familia ante el ingreso de su hijo, La Rebe no podía haber compartido este momento tan especial y feliz con otras personas que no fuera su familia. “Fui con el Iván a la farmacia porque José estaba en Tenerife”, comienza explicando la mayor de ‘Los Jiménez’. Una vez en casa, se reúne con sus hermanas en el baño para hacerse el test. Tanto Rebe como Susi, Graciela y Marisol no pueden estar más nerviosas. “Eran las dos de la mañana”, reconoce la influencer. Con los nervios y las prisas de saber si estaba o no embarazada, se hicieron un lío. “No sabíamos si era cruz o raya”, admite entre risas La Rebe.

No les quedó otro remedio que volver a la farmacia y repetirse el test, esta vez uno digital. De nuevo todos reunidos en el baño, los nervios son palpables. Todos estallan en un grito de alegría cuando el test digital desvela la palabra ‘embarazada’. De hecho, este tipo de predictores te dicen incluso de cuánto tiempo estás y La Rebe se sorprende enormemente ante el tiempo que tiene ya

La Rebe desvela los primeros síntomas del embarazo

La rebe comparte todos los síntomas que tuvo antes de realizarse el test de embarazo. “Todo empezó con pequeñas señales”, admite. La influencer empezó a sentir poco a poco pequeños indicios que le hicieron sospechar que algo estaba pasando. “Tenía muchos mocos”, afirma La Rebe. De hecho, tenía tantas dudas que acudió a Siri para ver si podía desveslarle información que la dejara más tranquila. “Unas cosas que no eran normales”, explica ahora más tranquila sabiendo que realmente estaba embarazada

Capítulo completo: La Rebe cuenta todos los detalles de su segundo embarazo

La Rebe regresa con un nuevo formato a través del cual va a compartir todo sobre su segundo embarazo. En el primer capítulo, la mayor de ‘Los Gipsy Kings’ cuenta cómo se enteró de que estaba embarazada, todos los síntomas que ha tenido y comparte el divertido momento en que el se realiza el test junto con sus hermanas y su madre. ¡No te pierdas ningún detalle de este nuevo embarazo dándole play al video!