11 JUN 2025 - 19:01h.

El músico rompe su silencio tras publicarse que estaría saliendo con una joven sevillana de unos 30 años

El finalista de 'GH VIP' rompió con Jessica Bueno hace cuatro meses tras poco más de un año de noviazgo

Luitingo ha emitido un comunicado tras salir a la luz que tendría nueva novia. El músico, finalista de 'GH VIP', se ha pronunciado tras las informaciones que apuntan a que estaría de nuevo ilusionado tras su ruptura sentimental con Jessica Bueno, que ocurrió hace cuatro meses. Unas declaraciones que llegan apenas unas horas después de que se se haya publicado que el sevillano habría rehecho su vida sentimental con una joven de Sevilla, de 30 años, cuyas iniciales serían MC.

El cantante ha utilizado su perfil oficial de Instagram, donde le siguen más de 176.000 usuarios, para romper su silencio sobre su situación sentimental, de la que se ha estado hablando mucho en las últimas horas. José Luis Romero Magro -su nombre real- ha lanzado un comunicado para aclarar las informaciones sobre su presunta nueva pareja, con el que se le habría visto "ilusionado", a pesar de todavía "querer ir despacio".

Según las informaciones, Luitingo y esta joven que respondería a las iniciales de MC llevarían saliendo "un par de semanas". Pero el finalista de 'GH VIP' ha querido arrojar algo de luz a lo que se está diciendo sobre él. "Después de todo lo que pasé en su día, y ahora que estoy plenamente feliz, mis actuaciones, mi familia, mi casa... vuelvo a tener que desmentir noticias falsas sobre mí", ha señalado el intérprete de 'Chico perfecto', canción principal de la película 'Operación Camarón'.

Lo que ha sorprendido al músico es que no han dejado de salir informaciones, "noticias, perfiles y redes sociales sobre su nuevo romance", de ahí que haya querido "aclarar públicamente este invento". El que fuera pareja de Jessica Bueno ha querido subrayar que lleva "cerca de un mes sin pisar Triana y que no conoce a ninguna MC", asegura.

"No tengo ilusión nada más que por los Reyes Magos y no tengo pareja ni pienso en ello", asegura Luitingo, que asegura que le resulta "cómico leer ciertas cosas y que se saquen noticias que, por supuesto, son mentira y que no tienen argumentos". Un comunicado que, en ocasiones, el músico escribe en mayúsculas. Ya sea motivado por el enfado o la frustración de estas publicaciones, o con el ánimo de dejar todavía más claro su mensaje: "no tiene pareja ni conoce a ninguna MC".

Para finalizar el comunicado, el finalista de 'GH VIP' ha animado a sus seguidores a que no se pierdan sus próximos conciertos. "Os mando un gran abrazo y que sepáis que el 5 de julio canto en Ginés (Sevilla) y el 12 de julio en Siruela (Badajoz)", ha señalado el que fuera pareja de Jessica Bueno, que continúa centrado en su carrera profesional.