Lorena Romera 11 JUN 2025 - 13:49h.

La ex de Fonsi Nieto ha pedido consejo en redes por algo relacionado con Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto

Marta Castro ha querido pedir consejo a sus seguidores de Instagram. La novia de Rodri fuertes ha pedido ayuda por un tema relacionado con su hijo, en común con Fonsi Nieto. La que fuera concursante de la última edición de 'GH VIP' ha reconocido que es algo que le genera "cargo de conciencia" y por eso se ha desahogado públicamente. Aunque es consciente de que puede ser "una tontería", la influencer no puede evitar darle vueltas al asunto.

Hugo, el hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto tiene ya cinco años y se ha convertido en un niño de lo más curioso y amoroso. Tanto, que no duda en hacerle a su madre todo tipo de regalos. Si no so dibujos o proyectos escolares, son cosas que ve por la calle con las que decide obsequiar a la creadora de contenido, que recibe estos presentes muy agradecida.

Es más, le hacen tanta ilusión estas ofrendas de su hijo que, por pequeñas o nimias que sean, Marta Castro a veces se siente incapaz de desprenderse de ellas. "¿Vosotras qué hacéis con estas cosas?", le ha preguntado la novia de Rodri Fuertes a las madres que la siguen a través de Instagram mientras muestra a cámara una hoja que su hijo ha recogido del suelo y le ha entregado con todo el amor del mundo a su madre.

"Me apuesto lo que sea a que vuestros hijos también van recogiendo cosas por el suelo; hojas, florecitas... ¿Qué hacéis con eso? A mí me da cargo de conciencia porque el pobre me lo ha traído con toda la ilusión del mundo. Yo sé que luego él no se acuerda de que me lo ha regalado porque no me pregunta por las hojas, pero ¿qué hacéis? ¿Las tiráis? A mí es que me da una pena que me muero", reflexiona la influencer, que no querría hacerle 'un feo' a su hijo en común con el motociclista, con el que mantiene una muy buena relación.

Y es que, según cuenta, cada día, a la salida del colegio, le hace entrega de una nueva hoja. "En su día le dije a mi madre que haría un jarrón y que iría metiendo ahí todas, pero luego las voy dejando en el coche, se me olvidan y se quedan mustias. Están pochas. Esta la iba a tirar y no puedo. Ya ves tú, la tontería, pero... no sé", se sincera Marta Castro, que ha tratado de encontrar comprensión entre sus seguidores o, de lo contrario, alguna solución para no sentir este "cargo de conciencia" y poder así deshacerse de estos 'regalos' de su hijo.