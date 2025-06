Antes de dar los detalles sobre su obra de teatro, Terelu Campos opina sobre el radical cambio de look de Anita Williams

Carmen Borrego desvela qué hay tras la inquietante pregunta de Makoke a Escassi: "Yo sé lo que ha contado de él"

Compartir







En 'Vamos A Ver', conectan en directo con Terelu Campos para darnos los detalles de su inminente estreno de su obra de teatro en la localidad madrileña de Móstoles, lugar desde el que hace la entrevista. Pero antes, la exsuperviviente no puede evitar comentar el 'momentazo' que se vivió la noche anterior en Honduras: el cambio radical de look de su compañera en Honduras Anita Williams. Además, la colaboradora se moja y dice qué decisión habría tomado ella en su lugar.

¿Qué haría Terelu Campos en el lugar de Anita Williams?

"Ay mi Anita, pobre", señala la mayor de las Campos nada más iniciar su intervención. Joaquín Prat le pregunta si ella hubiese tomado la valiente decisión que tomó la concursante, a lo que Terelu Campos responde contundentemente: "Yo sí. A lo mejor por la comida no, fíjate. Aunque la gente no lo crea, como bastante poco. Yo por algo que me importara, por mi gente, sí". Y es que, por la enfermedad que padeció, esto perdió importancia para ella hace mucho: "Si yo no he tenido pelo, imagínate tú cortármelo así... Me da lo mismo".

PUEDE INTERESARTE Solo uno de los cinco menores acusados de presuntamente agredir sexualmente a un compañero puede ser imputado: el escrito de acusación

Un episodio que, tal y como señala el presentador, nadie olvida y por eso, celebran cada día su sonrisa y que continúe cumpliendo sueños como el de la actuación. Por eso, Joaquín Prat aprovecha para preguntarle por el estreno de su obra de teatro en Móstoles, Madrid.

Los detalles de la vuelta de Terelu al teatro

Tras su vuelta de Honduras, la obra de teatro de Terelu Campos vuelve a la Comunidad de Madrid con su estreno en el Teatro Villa de Móstoles el próximo 21 de junio. Sin embargo, todos estos parones no le han permitido coger el ritmo que le gustaría a la colaboradora. "También es cierto que cuando me embarqué en esta aventura dije que mi primer trabajo es la televisión y que esto era una locura que había aceptado", señala.

Y es que Terelu Campos pasa "terror" cada vez que se sube al escenario: "Intento disimularlo lo más posible. Además, el creador de la obra me mintió como un bellaco diciéndome que nos los iba a ver y yo me lo creí".