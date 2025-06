Patricia Fernández 11 JUN 2025 - 02:17h.

Anita se corta 45 centímetros el pelo para comerse una lasaña gigante y poder tener una videollamada con su hijo

La mítica 'mesa de las tentaciones' de Supervivientes llegaba durante la noche de 'Tierra de Nadie', en la que todos los concursantes se iban a poner de cara a la tentación: decidir si merece la pena una penitencia para ganar grandes recompensas.

La complicada decisión de Anita en 'La mesa de las tentaciones' de SV

Anita era la primera en enfrentarse a este dilema, aunque no iba a ser la única. Laura Madrueño le explicaba que, para comerse una lasaña que tanto le apetecía, tenía que hacer algo. "Si te cortas 20 centímetros te comes dos trozos de esta lasaña gigante", le explicaba la presentadora.

La concursante rompía a llorar al pensar en hacer esto: "El pelo es muy importante para mí". Y, tras mucho pensárselo, decía cortarte estos 20 centímetros para comer de esta lasaña.

Laura Madrueño sentaba a Anita en la silla y cogía las tijeras, con la regla en la mano, para cortarle los centímetros acordados mientras Anita no podía contener las lágrimas: "Por favor, córtamelo bien, que esté recto. Ay Dios mío". La que gritaba y enloquecía al recibir el trozo de pelo que le cortaba la presentadora: "No me da para hacerme una coleta".

"Has sido muy valiente, el corte de pelo libera después de 97 días en Honduras y tienes tus dos trozos de lasaña para recuperar energías en esta recta final", le decía Laura y animaba a la concursante, que se mostraba muy afectada.

Anita se corta primero veinte centímetros de pelo y luego decide cortarse 25 centímetros más

Pero este no iba a ser su único dilema. Antes de dar por finalizada esta 'mesa de las tentaciones', Laura Madrueño le desvelaba a Anita la gran recompensa que podría tener además de lo ya conseguido, pero que implicaba más penitencia: "Puedes tener la lasaña completa y una llamada con tu hijo mañana en la playa a cambio de raparte al tres. Podrás tener una videollamada con él durante diez minutos".

Anita, pese a asegurar que estaba deseando hablar con su hijo no se atrevía a raparse: "De mayor me va a entender". Pero Laura Madrueño le lanzaba otra oferta: "Te doy cuatro trozos de lasaña, la videollamada con tu hijo y cortamos 25 centímetros más".

Momento en el que Anita aceptaba y se lanzaba a hacerlo, aunque sin parar de llorar al saber que el pelo se le quedaba en a mitad de la oreja: "Estoy loca, me lo ha cortado mucho".

Entre lágrimas y ya con su nuevo 'look', Montoya no dudaba en decirle en varias ocasiones "que está guapísima" y ella aseguraba que todo lo había hecho por su hijo: "Solo lo hago por verle la carita".