Después de que Giovanna González narre su encuentro con Paola Olmedo y su nueva ilusión, Carmen Borrego opina al respecto

Después de que la revista 'Diez Minutos' publicara en portada unas fotografías de Paola Olmedo con el que sería su nueva ilusión, la periodista Giovanna González pilló la semana pasada a la exnovia de José María Almoguera 'infraganti' en un festival.

Ambas se cruzaron cuando iban de camino al baño, algo que pilló a Paola Olmedo de sorpresa, "rollo qué estáis haciendo aquí y qué casualidad". Sin embargo, no pudo ver ningún beso de la pareja a pesar de que trató de buscarla por el recinto para presenciarlo pues acudieron al evento 30.000 personas. Aprovechando la presencia de Carmen Borrego en plató, el equipo de 'Vamos A Ver' no ha dudado en pedirle su opinión al respecto.

La opinión de Carmen Borrego sobre la nueva ilusión de su exnuera

"Lo normal es que una persona separada esté con una relación, luego tenga otra... que no inmediatamente tenga una relación", asegura. Acto seguido, hace una pequeña puntualización para evitar malentendidos: "Con esto no quiero decir que no esté encantadísima con la relación que tiene mi hijo, que aquí nos la tenemos que coger con papel de fumar".

Y es que, José María Almoguera tiene una relación con María La Jerezana desde que ambos coincidieron en el reality de 'GH Dúo'. "Encantada con María, ¡es mi nuera!", señala.