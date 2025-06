Ana Carrillo 12 JUN 2025 - 20:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado sobre la supuesta marcha de su tía, Isabel Pantoja, de España

El intercambio de mensajes entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja tras su acercamiento: "No la necesitas"

Compartir







Anabel Pantoja ya ha llegado a Madrid porque mañana, viernes 13 de junio, se celebra en la capital la boda de su mejor amiga, Susana Molina, que se dará el 'sí, quiero' con su novio, Guille Valle. En el aeropuerto de Barajas la han pillado varios reporteros, como el de 'Europa Press', que le han preguntado por una de las últimas informaciones que se han publicado sobre su tía, Isabel Pantoja.

Oficialmente, tía y sobrina siguen teniendo una buena relación; aunque varios periodistas, como Leticia Requejo, han asegurado que la relación es más distante desde que la tonadillera reveló que no le gusta nada David Rodríguez, novio de la influencer y padre de su hija Alma, que se desconoce si le va a acompañar a la boda de la ganadora de 'Gran Hermano', una información que ella no ha querido aclarar a los medios.

PUEDE INTERESARTE La relación de Susana Molina y Anabel Pantoja: del origen de su amistad al papel en su boda

Sobre lo que no ha tenido problema en pronunciarse la prima de Isa Pantoja es acerca de la supuesta mudanza de su tía a República Dominicana, en concreto a Punta Cana, donde residen varios amigos suyos. Ha sido Antonio Rossi el que ha dado esta información en 'Vamos a ver': "Aunque todavía no tiene casa allí, han empezado con los trámites para estar allí durante varios años y situar en ese punto su lugar de operaciones. Si en septiembre no está allí, será un drama".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al ser preguntada por los reporteros, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha respondido tirando de ironía y con una gran sonrisa: "Se iba a México hace quince años. ¿Ahora a República Dominicana? ¡Vale! ¡Me gusta el país!". Unas declaraciones con las que deja entrever que no es cierto que su tía vaya a abandonar España y que ya se ha publicado en otras muchas ocasiones que piensa irse del país pero sigue residiendo en Madrid a día de hoy.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Desde hace casi un año, la madre de Kiko Rivera e Isa Pi vive en La Finca, una exclusiva urbanización de la capital a la que se mudó tras abandonar Cantora, la finca en la que residió buena parte de su vida.