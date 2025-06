Ana Carrillo 09 JUN 2025 - 21:40h.

La ganadora de 'Gran Hermano' es amiga íntima de Anabel Pantoja desde hace años y tuvo un papel destacado en su boda

El círculo más íntimo de Susana Molina: del heredero de una gran empresa a un bailarín reconocido

Este viernes 13 de junio se casará Susana Molina con el veterinario y empresario Guille Valle en Madrid. En la boda estará presente Anabel Pantoja, que es amiga íntima de la ganadora de 'Gran Hermano'. Su amistad se remonta a años atrás, cuando se conocieron en una Feria de Abril en Sevilla hace ya más de un lustro.

Así lo contaron ambas en un episodio del canal que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tenía en mtmad, donde recordaron que su amistad fluyó tan rápido que se lanzaron a abrir juntas un negocio de uñas en la capital andaluza, en la que ambas vivían y es que, por aquel entonces, la murciana salía con Gonzalo Montoya y la sevillana aún no se había mudado a Canarias con Omar Sánchez.

En el verano de 2019 se grabó la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y Susana cortó con su compañero de 'Gran Hermano', por lo que dedicó mudarse a Madrid. Anabel también se mudó con ella y estuvieron viviendo juntas unos meses hasta que la sevillana se asentó definitivamente en Gran Canaria con Omar, con el que se iba a casar.

Sevilla y un negocio en común

La marcha de ambas de Sevilla hizo que tomasen la decisión de traspasar su negocio a Irene, la manicurista a la que tenían contratada, porque sabían que el negocio funcionaba muy bien y que la única razón por la que no querían seguir adelante era porque ya no residían en esa ciudad y no podían estar atentas a su gestión.

Su etapa como socias nunca resintió su amistad, que se fraguó durante los años en las que las dos vivieron en Sevilla y compartieron grupo de amigos. En Madrid también forman parte del mismo grupo y, aunque ahora Anabel ya no pasa apenas tiempo en la capital, cada vez que va por motivos laborales, se reencuentra con ellos, con los que la hemos visto compartir todo tipo de planes: desde cenas hasta viajes.

El papel en su boda

Este viernes, Anabel estará en la boda de Susana, que estuvo a su vez en la boda de la sobrina de Isabel Pantoja con Omar Sánchez, celebrada en La Graciosa el 1 de octubre de 2021. La murciana fue una de las pocas personas que estuvo invitada al evento, al que solo fueron los amigos más íntimos y la familia más cercana.

A ritmo de 'Amiga mía', la canción de Alejandro Sanz, la exconcursante de 'Supervivientes' le entregó a Susana Bicho - apodada así en sus redes sociales - el ramo de novia. Dice la tradición que quien se queda el ramo, se casará y, en este caso, se ha cumplido.