"Podremos ver cosas que he vivido y he sentido porque mi vida no se limita a una persona ni mucho menos", decía la artista antes de la rueda de prensa en la que iba a presentar sus memorias

Bárbara Rey presenta sus memorias y, en directo en 'El programa de Ana Rosa', advierte que entre sus páginas hay "muchas cosas que no se han dicho". La vedette asegura que su vida no se limita a lo que ha vivido con una persona, desvela que aborda detalles de lo que le pasó con Ángel Cristo y niega tener miedo a recibir una demanda como le ha pasado a Miguel Ángel Revilla.

La artista explicaba que a lo largo de los años ha experimentado cosas que han pasado desapercibidas: "Hay muchas cosas que han ocurrido en mi vida que no las he contado nunca, muchas veces porque se han centrado en determinada persona y no se han extendido en otras cosas que a lo mejor para la gente habría sido más interesante porque hay cosas que de tanto, se cansan".

"Podremos ver cosas que he vivido y he sentido porque mi vida no se limita a una persona ni mucho menos", comenta y recordaba que desde hace muchos años ha escuchado a gente "hablando de mi relación con el Rey" pero no en primera persona: "Quien no hablaba, era yo".

"Era un silencio atronador, Bárbara", respondía Ana Rosa Quintana, que repasaba la vida de la vedette: "Tú tienes una gran historia, de la niña que nace de una familia normal, cómo se convierte en una gran estrella de este país, episodios terribles que hemos ido contando de tu relación con Ángel Cristo... no sé si vas a descubrir más cosas de ese periodo tan duro para ti y tus hijos", preguntaba y la aludida respondía que nunca ha entrado "en detalles" pero que para sus hijos no será una sorpresa porque "lo han vivido".

La presentadora abordaba otro episodio, cuando "habló de Adolfo Suárez y de una situación incómoda" y Bárbara aclaraba: "Está ahí en el libro, es una situación muy incómoda, hay cosas que a veces no se pueden decir del todo porque tiene una familia, unos hijos y yo espero que algún día uno de sus hijos, que es el que más saca la cara por él, cosa lógica, si tiene interés y quiere saber algo más no tendría el menor inconveniente en contárselo".

Bárbara Rey ¿Teme una demanda como la recibida por Miguel Ángel Revilla?

Pero ¿Tiene miedo Bárbara Rey a recibir una demanda por parte del rey emérito tal y como le ha sucedido a Miguel Ángel Revilla? Por su respuesta, no lo parece y recuerda todo lo que ha vivido ya en el pasado: "No soy una persona miedosa, me han pasado cosas horribles muy peligrosas, ese miedo lo superé y con respecto a lo que el rey pueda hacer con mi libro en el que él de una forma totalmente necesaria forma parte puesto que entró en mi vida hace muchos años... Miedo no tengo porque no le trato mal, soy bastante generosa y comprensiva. Entonces, tratarle mal no le trato y además está más que demostrado que siempre, cuando se toman medidas de ese tipo como ha sido el caso de Revilla, no le salen las coas muy bien".