Patricia Fernández 04 JUN 2025 - 01:18h.

Bárbara Rey responde a la pregunta de Carlos Sobera: "¿Tú has tenido alguna vez un amor tan puro y real como el de Patricia y Álex?"

Bárbara Rey se rompe en el plató de 'Supervivientes' y confiesa el motivo a Carlos Sobera: "Es una noche un poco dura"

Antes de conocer el resultado del parte médico de Álex Adrover tras la lesión que sufrió en la gala de 'Conexión Honduras', Patricia Montero podía hablar con él en directo y ambos protagonizaban una bonita conversación, lo que terminaba con un emotivo momento en plató y con Bárbara Rey hablando del amor con Carlos Sobera en directo.

"No le puedo decir nada más que le doy la enhorabuena por el amor que se tienen por una cosa tan bonita, la forma que tienen de sentirlo y de expresarlo, eso es digno de envidia sana", decía Bárbara Rey tras presenciar el momento entre Patricia y Álex.

Momento en el que Carlos Sobera aprovechaba para preguntar a la colaboradora: "¿Tú has tenido alguna vez un amor tan puro y real como el de Patricia y Álex?". "Yo he querido de la forma que quiere Patricia. Yo soy de las que quiero aunque no me correspondan, que creo que es mucho más bonito porque el que no sabe querer y no sabe sentir es digno de pena".

Patricia Montero, muy emocionada, habla de su amor por Álex Adrover

Todo justo después de que el presentador abrazara a una Patricia Montero, muy emocionada, tras poder hablar con Álex y le decía unas palabras: "Le has ayudado tanto que ya verás que bien". Patricia aseguraba que se ha implicado mucho en el programa: "Somos uno, lo he vivido con él, lo que ha podido conocer la gente puede ser empalagoso lo que queráis, pero somos así. He visto todo, ha sido un pedazo de concursante, un superviviente se mide por el esfuerzo diario y eso es Álex, que lleva tres meses que se ha ganado el respeto y el amor de sus compañeros, además del cariño y apoyo de toda España".