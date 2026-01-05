Gloria Palau Barcelona, 05 ENE 2026 - 08:00h.

La bicicleta será una de las protagonistas con un espacio dedicado al Tour de Francia

La cabalgata de Reyes de este año en Barcelona, uno de los espectáculos más especiales del año, contará con más de 20 entidades y escuelas artísticas y diez compañías profesionales, según ha explicado en rueda de prensa el concejal de cultura, Xavier Marcé, acompañado del paje Gregori y la directora artística de la Cabalgata, Barbarana Pons.

Como ya es tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al Portal de la Pau por mar, a las 16.30 horas, pero en esta ocasión lo harán a bordo de las Golondrinas, las embarcaciones tradicionales del puerto de Barcelona, donde serán recibidos por el alcalde Jaume Collboni, quién dará inicio al espectáculo con la entrega de la llave mágica que abre la puerta de todas las casas.

El desfile empezará a las 18.00 horas en el Parc de la Ciutadella, en la avenida del Marquès de l’Argentera, y pasará por el paseo de Colon, la avenida del Paral·lel, la ronda Sant Pau, el Mercat de Sant Antoni, la calle Sepúlveda y finalizará en plaza de España, en la Fuente Mágica de Montjuïc.

Dos nuevas carrozas y un espacio dedicado al Tour de Francia

La novedad principal es el estreno de dos carrozas. Una de ellas es la del rey Baltasar, inspirada en la música africana con un vehículo que simula un djembé gigante, un instrumento de percusión. Además, el séquito que le acompañará tendrá nuevos títeres gigantes de animales de tres metros de altura.

La otra es una carroza de juguetes del escenógrafo Ramón de los Heros, que tiene la forma de un trenecito de colores que transporta los juguetes para las niñas y niños. La plataforma es obra de la escenógrafa Ramon de los Heros con la coreografía de Som-hi Dansa.

Las bicicletas también serán protagonistas del desfile con un espacio dedicado al Tour de Francia, el que acoge Barcelona este año. Se trata de "Barcelona y el Tour, un buen tándem", creación de Barbarana Pons. Este séquito contará con tándems voladores, camas en las que se realizaran acrobacias y un grupo de 12 ciclistas en BMX.

El séquito de carteros reales también incorpora cinco bicicletas nuevas y buzones. Dos pilotos pedalearán, de forma simultánea, la bicicleta, un tándem de cuatro ruedas inspirado en los carruajes clásicos, que arrastrarán un gran buzón para poder recoger todas las cartas de los niños y niñas de la ciudad. Además, los carteros que acompañarán a los tres Reyes Magos también estrenarán nuevas estructuras con más de 700 cartas cada una y un paje que explicará los regalos y las calles a donde irán.

Afectaciones en la movilidad

Durante este recorrido se verán afectadas varias líneas de bus: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, X2, X3, 13, 21, 23, 46, 47, 52, 55, 59, 65, 91, 109, 120, 121, 141, 150 y el Barcelona Bus Turístico. Desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) insisten en que, siempre que sea posible, se utilice el metro para desplazarse a las zonas donde se celebran las cabalgatas, ya que el servicio ferroviario no se verá afectado por los recorridos. Las estaciones más recomendadas para moverse por la zona son Espanya, Paral·lel, Urgell, Rocafort, Sant Antoni, Jaume I, Barceloneta y Ciutadella/Vila Olímpica.

En la circulación habrá una restricción a los vehículos privados y al transporte en superficie en las vías del recorrido de la Cabalgata, de las 17.00 a las 21.30 horas. También a los vehículos con un peso superior a los 3.500 kilogramos (excepto los de servicio público), des 16.00 a las 22.00 horas. Además, también quedarán afectadas durante la celebración de la Cabalgata las salidas 21 y 22 de la B-10, en sentido Llobregat, y la 21 de la misma vía en sentido Besós.