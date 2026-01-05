Patricia Martínez 05 ENE 2026 - 06:30h.

La medida llega después de varios intentos del gobierno municipal para acabar con el contrato

Los vecinos se muestran preocupados por la falta de rotación y las pocas alternativas de aparcamiento

OurenseDespués de tres décadas de aparcamientos de pago en las calles del centro de Ourense, el servicio de la ORA, que regulaba el estacionamiento de la ciudad ha dejado de funcionar con la llegada del nuevo año.

El fin del aparcamiento de pago en Ourense era uno de los planes del gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien desde hace varios años trabajaba para acabar con este servicio, dado que desde el Ayuntamiento consideraban el contrato “obsoleto” y en una situación “irregular”, como ocurre, según afirman desde el consistorio, con otros servicios municipales. El siguiente paso es llevar a pleno la supresión definitiva de la ordenanza que regula la ORA.

Aparcamiento libre en toda la ciudad sin límite de tiempo

En la práctica, la medida supone aparcamiento gratuito y sin límite de tiempo, en toda la ciudad, un cambio que se ve con cierta preocupación por parte de muchos vecinos del centro de la localidad que temen que muchos vehículos queden estacionados largos periodos de tiempo sin moverse, impidiendo la rotación.

Otra de preocupaciones que transmiten algunos vecinos con esta medida es qué sucederá con el dinero acumulado, a modo de saldo en la aplicación de pago, y que ahora mismo no es posible recuperar.

La supresión de las zonas de aparcamiento de pago se suma a la reciente puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, una medida que modificará sustancialmente la circulación de vehículos por el centro de la ciudad de las Burgas.

Falta de alternativas de aparcamiento

Pero la consecuencia más importante para la movilidad según apunta la oposición es la falta de alternativas, ya que alertan de una escasez de plazas de aparcamiento disuasorio.

El alcalde de Ourense ha anunciado la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos, una apuesta que para la oposición y representantes sindicales refleja un modelo de movilidad centrado en el vehículo privado, contrario a la eliminación de un servicio como la ORA y alejado de las demandas de una ciudad que necesita políticas sostenibles y servicios públicos de calidad.

Los nuevos aparcamientos proyectados estarán ubicados en Parque Canedo, que se prevé estar operativo a finales de este año que arranca, otro con 300 plazas, en la calle Salvador Dalí, en el barrio de O Couto, que todavía no está licitado, un tercer aparcamiento subterráneo en Pardo de Cela, con 200 plazas y un cuarto parking en San Francisco, para el que se encargará en las próximas semanas la redacción del anteproyecto de construcción.

La supresión de la ORA, además, supondrá el cese de la actividad y el despido de todas las personas trabajadoras que dependían de él, como advierten desde la FGMAT-CIG. Una suspensión que se ha producido sin ofrecer ninguna alternativa laboral ni solución social para los afectados.