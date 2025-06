Celia Molina 13 JUN 2025 - 15:39h.

El artista ha confesado en una entrevista que su hijo mayor, Austin Alejandro, ha sido padre y, por lo tanto, él, ya es abuelo

Dua Lipa confirma su compromiso de boda con Callum Turner: "Estoy obsesionada con el anillo, es muy yo"

Compartir







Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, ha dado una extensa entrevista en Los40 en los que ha revelado un dato sobre su vida personal que, hasta ahora, no se conocía. Todos sus fans saben de sobra que es padre biológico de dos hijos con dos mujeres distintas: un niño junto a Alejandra Pascual, llamado Austin Alejandro y una niña con Janexsy Figueroa, llamada Ángela Lucero. Además, su segunda pareja aportaba a Joe Martín, nacido de su romance con Nicky Jam, al que el cantante siempre ha considerado como un hijo más. Pero lo que nadie sabía es que Austin Alejandro acaba de convertirse en padre y, por lo tanto, a sus 39 años, Arcángel ya es abuelo:

"Yo tengo un hijo que ya es padre. Se convirtió en papá mucho más temprano que yo, tres años. Eso me hace abuelo. No me gusta mucho la palabra, pero es la realidad. Soy abuelo de un bebé maravilloso que va a cumplir 10 meses. Trae un poco de alegría dentro de esta eterna tristeza que tenemos, que nada va a cambiar" ha dicho, en referencia a dos hechos imborrables de su vida. El primero, el nacimiento de su primer nieto, cuya existencia acabamos de conocer. Y, el segundo, la temprana muerte de su hermano pequeño, Justin Santos, que falleció en un accidente de coche el 21 de noviembre del año 2021, a los 21 años.

PUEDE INTERESARTE Lucy Gou, la chica sin estudios que ha desbancado a Taylor Swift como multimillonaria más joven del mundo

"Le pido a mi hijo que respete a su mujer y a su familia"

Tanto en la entrevista como en su nuevo tema, 'Animal', Arcángel le da a a su hijo una serie de consejos para ejercer la paternidad, ya que él también se ha convertido en padre siendo joven. "Son muchas cosas que yo no supe hacer porque cuando me tocó ser padre, que es una de las bendiciones más grandes que Dios me ha regalado, yo no contaba con la madurez de cómo tratar a una familia", ha dicho en Los40.

"Era un niño inmaduro que venía del bajo mundo - ha continuado- y cometí muchos errores que cualquier niño en esa situación hubiese cometido. Quise educarlo a él a través de mi canción. Es una carta cantada a mi hijo de cómo hacer las cosas, que respete la madre de su hijo, que respete a su familia, que respete a su hogar. Yo me di cuenta muy tarde, aunque Dios me dio la oportunidad de recuperar a mi familia. Tuve otra hija con otra mujer y Dios me dio la oportunidad de poder tenerlos a ambos de mis hijos en el mismo techo. No me arrepiento de nada de lo que he hecho porque hasta lo más malo me ha servido de aprendizaje", ha declarado con total sinceridad.

PUEDE INTERESARTE El cantante Conner Smith atropella y mata a una mujer de 77 años que cruzaba un paso de peatones en Nashville

La llegada de este bebé ha aportado, por tanto, algo de luz a esa oscuridad a la que Arcángel también hizo referencia hace apenas dos meses, cuando fue operado a corazón abierto. "Estoy pasando y a la vez superando la prueba mas grande que Dios y la vida me han puesto, tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se rehúsa a dejar de latir. Esto duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida", decía, en alusión a la pérdida de su hermano. Un duelo que le dura ya cuatro años y que, según su propio testimonio, le acompañará durante el resto de su vida.