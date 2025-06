Ana Carrillo 13 JUN 2025 - 08:00h.

Lucía Sánchez y Omar Sánchez estuvieron juntos en Gran Canaria hace unas semanas y surgieron rumores de relación

El exmarido de Anabel Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado si son pareja tras las especulaciones en redes

Hace unas semanas, Lucía Sánchez se fue de vacaciones con uno de sus mejores amigos, el periodista Asier Montaño, a Gran Canaria, isla en la que reside Omar Sánchez, con el que hicieron varios planes, tal y como los tres mostraron en sus respectivos perfiles de Instagram. Las fotos juntos y los comentarios cariñosos que el exconcursante de 'Supervivientes' le dejaba a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hicieron que en redes se comenzase a especular con una posible relación entre ellos.

Durante este mes, el exmarido de Anabel Pantoja ha permanecido en silencio, pero sus seguidores le han preguntado directamente por el tema en una ronda de preguntas en Instagram y ha decidido dejar de esquivar el tema y aclarar que no es novio de la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO', algo que ya reveló ella, pero él, además, dando detalles acerca de la relación que realmente tienen.

"Entre ella y yo no ha pasado nada y tampoco va a pasar", ha dicho el canario, cerrando la puerta a la posibilidad de tener un romance en el futuro con la exnovia de Manuel González, que es íntimo amigo suyo desde que coincidieron en la primera edición de 'Pesadilla en El Paraíso'. "Me parece una chica guapa, ha venido a Gran Canaria, he estado en Cádiz y hemos estado juntos de fiesta", ha añadido, revelando que no solo se vieron en su isla, sino también en la tierra de ella.

"Nos llevamos muy bien, pero nunca, nunca ha pasado nada ni va a pasar", ha reiterado el windsurfista, destapando después que se conocen desde hace "un año y pico", cuando coincidieron en la primera edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', reality que ahora se encuentra en su segunda edición en Mitele Plus.

"No hay nada más, igual que me llevo con otras amigas de realities o de televisión... Puede haber una relación de amistad entre hombre y mujer sin que pase nada", ha subrayado Omar Sánchez, que ha añadido que no tiene novia actualmente: "No tengo novia, me lo estoy pasando muy bien y estoy feliz".