El actor, que cumple 62 años este 9 de junio, es uno de los más reconocidos del Hollywood reciente

Sus problemas legales han perjudicado la imagen de Johnny Depp en los últimos años, pero recientemente ha vuelto al trabajo con películas como ‘Jeanne du Barry’ o ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’

Aunque el actor Johnny Depp no pase por su mejor momento de imagen (el juicio contra Amber Heard fue tan mediático y complejo que posicionó a todo el mundo), sigue siendo uno de los mejores intérpretes de las últimas cuatro décadas. En su carrera podemos encontrar un sinfín de personajes icónicos que han moldeado la historia reciente del cine. Ahí tenemos los ejemplos de ‘Eduardo Manostijeras’ o su Jack Sparrow de la saga de ‘Piratas del Caribe’. Además de sus múltiples colaboraciones con Tim Burton o películas más arriesgadas como ‘Miedo y asco en Las Vegas’ o ¿'A quién ama Gilbert Grape'?

Su imagen además siempre ha sido muy reconocida, y el actor se ha caracterizado ya no solo por ir cambiando radicalmente cada vez, sino también por sus excentricidades legendarias. Porque tiene unas cuantas. Algunas son rumores, otras documentadas y explicadas por el propio actor. Todas ellas han creado un mosaico alrededor de Johnny Depp, convirtiéndole en una de las estrellas más complejas y diferentes del Hollywood reciente. El actor ha cultivado continuamente esa imagen de excéntrico, amante de lo oscuro, lo vintage y lo insólito. Entre colecciones insospechadas y propiedades dignas de una novela de terror, Depp ha demostrado que su pasión por lo extraño no es un simple capricho, sino parte de su esencia. Y es precisamente gracias a eso con lo que logró cautivar a millones de fans en todo el mundo. “Siempre me han fascinado las personas que son consideradas completamente normales, porque las encuentro las más extrañas de todas”, confesó en una entrevista para Vanity Fair.

Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Depp es su afición por los animales exóticos e incomprendidos. Se le pudo ver alimentando a un murciélago bebé en el set de rodaje de ‘Piratas del Caribe 5: la venganza de Salazar’. De hecho, terminó adoptando un ejemplar para el cuidado en Australian Bat Clinic & Wildlife Trauma Centre, al que llamó Jackie Sparrow. Incluso llegó a adoptar un caballo, Goldeneye, con el que filmó ‘Sleepy Hollow’, tras enterarse de que lo iban a sacrificar al finalizar el rodaje debido a su avanzada edad.

También es ampliamente conocida su pasión por las barbies, que surgió mientras jugaba con su hija Lily-Rose cuando era pequeña. Durante una entrevista en ‘Jimmy Kimmel Live!’ en 2015, Depp reveló que utilizaba las muñecas para practicar voces y desarrollar personajes para sus películas. De hecho, varios de los personajes que probó fueron Willy Wonka o el propio Capitán Jack Sparrow. “Un día estábamos jugando con Barbies y entonces ella decidió decir: ‘Papi, hazlo normal. Deja las voces”, contó en el programa. “Y ese fue el día en que dejé de jugar con Barbies”. En su colección destacan ediciones limitadas y personalizadas de celebridades como Beyoncé, Destiny’s Child, Elvis Presley, Donny y Marie Osmond, New Kids on the Block y todo el elenco de ‘High School Musical’. También tiene una Barbie de Lindsay Lohan a la que añadió una tobillera de arresto domiciliario como guiño a sus problemas legales. Además, guarda muñecas inspiradas en sus propios personajes, como Jack Sparrow y el Sombrerero Loco.

Amante de las ediciones raras de libros y su colección de guitarras

Johnny Depp además siempre ha destacado su gusto por los libros y las ediciones raras. Baudelaire, Edgar Allan Poe, Charles Bukowski o Jack Kerouac son sus autores favoritos. Y, entre objetos más preciados, encontramos una primera edición de ‘Cuentos de imaginación y misterio’, de Edgar Allan Poe. Y no solo ha centrado sus gustos en la literatura, sino también en la música, su profesión frustrada. Ha tocado con bandas como Hollywood Vampires (junto a Alice Cooper y Joe Perry) y ha colaborado con grandes como Marilyn Manson y Oasis. Su colección de guitarras es una de las más envidiadas del mundo: entre ellas, destacan modelos que pertenecieron a Keith Richards, su ídolo confeso y la inspiración directa para su interpretación de Jack Sparrow. “La guitarra siempre ha sido mi refugio, mi forma de expresión más pura”, contó en una entrevista para AXS TV.

“Liberé ese libro de una tienda local, me cabía justo en el pantalón. Salí por la puerta y el libro tenía fotos donde veías dónde poner los dedos. Y así fue, con 12 años, cuando empecé a aprender y la pubertad y todo eso, la superé así”, comentó en su visita al programa de El Hormiguero, dejando claro que la música siempre fue su primera gran pasión. “Mi primer amor fue la música y, además, fue la que me salvó de las locuras de la juventud”.

Nunca ha ocultado su gusto por lo macabro

El actor ha mostrado muchas veces su gusto por lo oculto o lo macabro. Ya no solo en su filmografía (“Mi vida es mi vida gracias a Tim Burton”, dijo en Esquire), sino en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, cuando compró, en 1996, la espectacular mansión de estilo gótico por 2,3 millones de dólares —hoy valorada en más de 20 millones— que había pertenecido al mítico actor Bela Lugosi, famoso por interpretar a Drácula. Construida en 1930, la propiedad cuenta con 2.200 metros cuadrados y se levanta sobre una finca de 1,6 hectáreas. La casa, de aspecto imponente, está provista de torres, torreones y almenas. En su interior alberga ocho dormitorios y diez baños. Y aunque no dijo nada sobre experiencias sobrenaturales, sí que compartió un momento así en una entrevista para la revista Premiere. En ella relató su experiencia mientras se alojaba en la Mansión Mackay en Virginia City, Nevada, durante el rodaje de la película ‘Dead Man’. El actor afirmó haber presenciado fenómenos paranormales, incluyendo la aparición de una niña con un vestido de fiesta de seda azul pálido. Depp describió cómo escuchaba a la niña jugando en la habitación contigua a la suya, la cual estaba decorada con muñecas.

Así que, en definitiva, Johnny Depp siempre ha destacado por ser una de esas estrellas excéntricas con un halo de misterio a su alrededor (casi como su padrino y mentor Marlon Brando). "Los personajes siempre están ahí y, dependiendo de la situación, no muy lejos de la superficie. Así que aparecen de vez en cuando”. Quizá por eso el actor siga siendo un completo misterio…