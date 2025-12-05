La madre del niño fallecido en una playa de Garrucha llamó a su hermana por teléfono

El detenido tras la muerte del niño de Garrucha tenía una orden de alejamiento de la madre

Garrucha sigue conmocionada por la muerte violenta de un niño de cuatro años este miércoles. La madre, que está detenida junto a su pareja, le habría confesado el crimen a un familiar. El niño, según evidencia un vídeo que ya obra en manos de la Policía, tenía miedo al novio de la madre.

“Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa”, es lo que le dijo la madre del pequeño de cuatro años a su hermana por teléfono, según fuentes de la familia citadas por el diario ‘Alerta, el Diario de Cantabria’.

Sin embargo, el abuelo del niño, ha asegurado que su hija quería mucho a su hijo y ha apuntado al novio de esta. “Ese hombre le llevó a hacer una cosa que no quería, mi hija le quería mucho”, ha dicho el abuelo.

La hermana de la madre, cuenta el citado medio, que hace días vio en el niño golpes en la sien y en el ojo y acudió a la Guardia Civil para pedir que investigaran pero no se atrevió a interponer una denuncia formal.

La mujer relató que su sobrino tenía miedo de la pareja de su madre que era evidente. Los vecinos de la familia en Garrucha comentan lo mismo. De hecho, un vídeo grabado hace días muestra ese miedo. El vídeo ya estaría en manos de los investigadores.

La denuncia del padre y el hallazgo del cadáver

El padre del niño denunció la noche del miércoles que no sabía donde estaba su hijo. Poco después la familia interpuso la denuncia por desaparición.

El cuerpo del menor fue localizado por el despliegue policial de búsqueda en una playa entre Garrucha y Mojácar, en una zona rocosa cerca del domicilio familiar.

La madre tras conocer el hallazgo del cuerpo acudió a la comisaría con su pareja y ambos fueron arrestados tras prestar declaración.

Los investigadores tratan ahora de aclarar qué grado de implicación tiene cada uno en la muerte del niño, a qué hora murió el pequeño y si murió en la playa o lo trasladaron allí desde otro lugar.

El novio de la madre tiene una orden de alejamiento de ella y había sido investigado por maltratar previamente al niño.

A falta de los informes forenses, los investigadores evidencian señales claras de violencia. El caso está bajo secreto de sumario.