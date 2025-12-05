Martín ha asegurado que el partido va a tomar las medidas pertinentes para aclarar este caso

Cronología del caso Francisco Salazar: de las primeras denuncias por acoso sexual a la reacción del PSOE casi cinco meses después

MadridEl delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este viernes que en Moncloa no tenían conocimiento de las actitudes de supuesto acoso sexual del exasesor del Gobierno y exdirigente socialista Paco Salazar.

En un acto en Madrid para conmemorar la Constitución donde también ha participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Martín ha contestado a varias preguntas de la prensa sobre el supuesto caso de acoso Sexual de Salazar contra dos militantes socialistas que trabajaban en Moncloa y que ha levantado malestar interno en el PSOE.

El delegado del Gobierno, quien fue secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023 y antes ostentó otras responsabilidades en Moncloa, ha aseverado que en el Ejecutivo no conocían estos supuestos comportamientos de Salazar, publicados por 'Eldiario.es'.

"Nunca nadie nos trasladó ninguna denuncia o ninguna información en relación a las cuestiones que se están publicando", ha dicho.

Defendiende la actuación del PSOE en este caso

Además, ha defendido la actuación del PSOE en este caso, un partido, ha subrayado, "responsable y comprometido con la igualdad y la lucha contra la violencia machista".

En ese línea, ha asegurado que el partido va a tomar las medidas pertinentes para aclarar este caso y "asumir las consecuencias que sean necesarias".

También el ministro Torres ha recordado que el PSOE apartó a Salazar cuando se conocieron las primeras denuncias, el pasado mes de julio, poco antes de que se celebrara el Comité Federal socialista que le iba a nombrar adjunto a la Secretaría de Organización.

"Automáticamente el señor Salazar dejó de estar en la dirección del partido y también dejó de estar en Moncloa, el PSOE actuó de manera inmediata", ha espetado.