Logan Sampedro muestra su cambio físico tras volver a engordar: "Peso 102 kilos"

Logan Sampedro, exconcursante de ‘Supervivientes: All Stars’, tendría que venir en el diccionario junto a la palabra aventurero. El modelo ya había participado en la edición del mismo programa en 2018 y no dudó en volver a Honduras para una de las ediciones más interesante de todos los tiempos, no obstante, aunque es todo un superviviente nato, se quedó a las puertas de la semifinal. En concursante terminó el programa desde el plató y desde entonces ha vuelto a la discreción que le caracteriza.

El modelo, aunque es asturiano, vive en Tenerife desde hace un tiempo. La isla que le ha permitido seguir pescando y disfrutando del mar tanto como en el programa. De profesión bombero, el influencer no podría vivir sin hacer deporte o disfrutar al máximo del aire libre. Además, es todo un manitas, se está fabricando con sus propias manos una cabaña de madera.

El influencer tienen muy claro que sus amigos y su chica son muy importantes en su vida. Alejado de los platós de televisión, sigue haciendo colaboraciones con marcas de coches y tecnología. Además, Logan ha formado parte activa de la limpieza y ayuda en Valencia después de la DANA.

Bombero amante de la naturaleza

Afincado en Tenerife desde hace años, hizo un punto y seguido en su vida, para participar por segunda vez en el reality de supervivencia. Tras su paso por Honduras y los platós tras ser expulsado justo antes de la semifinal, volvió a la isla en la que tiene su plaza de bombero. “Con pasión, pero sin compasión”, mostraba una de las imágenes sobre alguna de las prácticas de su profesión.

El influencer siempre ha sido un amante de la naturaleza, y ha cumplido el sueño de muchos de vivir en una cabaña en el bosque, un hogar que está con sus propias manos y del que se siente tremendamente orgulloso.

Paredes, techos, interiores… todo lo está haciendo con sus propias manitas sacando tiempo de debajo de las piedras.

El mar es otra de las grandes pasiones del asturiano, que no duda en zambullirse en las claras aguas de cualquier lugar. Suele recordar su paso por ‘Supervivientes’ aprovechando para pescar, algo que lleva muy dentro desde pequeño.

Influencer enamorado

Al asturiano siempre le ha gustado mantener su vida privada lejos de los focos e incluso de las redes sociales. Aunque cuando terminó el programa su novia fue a buscarle a plató, desde entonces la hemos podido ver en contadas ocasiones en redes sociales. Una joven de la que está muy enamorado y con la que ha compartido grandes momentos. “Gracias a todos los que formaron parte de mi 2024 de una u otra manera”, aseguraba el influencer en un vídeo recopilatorio de los mejores momentos del 2024.

Aunque la naturaleza correo por sus venas, ha aprovechado su faceta de influencer para viajar, algo que le hace muy feliz. Filipinas es uno de los países que ha visitado últimamente, un lugar que lo tiene todo. Las motos, los coches y sus amigos, son solo algunas de las prioridades el exconcursante de ‘Supervivientes’.

El joven a sus 32 años tiene un lado muy solidario. No dudo en viajar hasta valencia a ayudar a todos los damnificados por la DANA. Un lugar en el que pudo encontrar también momentos felices entre tanto caos, y desde donde también puso su granito de arena en las redes sociales.

Cuatro días estuvo el asturiano ayudando en Valencia, pero su ayuda no quedó ahí, pues se unió a la campaña adopta un comercio. “Naturaleza y deportes” es su sello de identidad en Instagram donde cuenta con más de 97 mil seguidores.