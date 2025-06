Aitana se sincera sobre su visión del sexo: "He consumido porno desde pequeña"

Aitana Ocaña se ha convertido en la última portada de la revista 'Vogue España'

La popular artista catalana ha reflexionado sobre la percepción del sexo en la sociedad y se ha sincerado sobre su situación sentimental

Compartir







Consolidándose como la artista más importante de España al alcanzar el número uno en ventas con el lanzamiento de su último álbum, 'Cuarto Azul', Aitana Ocaña se ha convertido en la portada de 'Vogue España'. En la entrevista, se ha sincerado sobre su depresión, su situación sentimental actual, su relación con la música y su vida más allá de los escenarios.

"He pasado un año soltera… Y ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz. Me gustaría decir que esto es para siempre. Y ahora mismo lo siento un poco así", confiesa la artista catalana que, a pesar de que no ha desvelado el nombre de su actual pareja, todo apuntaría a que se trataría del youtuber Plex.

La intérprete de 'Segundo intento' también ha roto su silencio sobre un tema que, según ella, todavía es tabú en la sociedad, especialmente cuando proviene de una mujer pop de su envergadura: el sexo. Su visión ha dado mucho que hablar.

Aitana no ha esquivado ningún tema. Confiesa que accedió al porno "desde pequeña" y reconoce que aquello marcó su percepción del sexo. "He consumido porno desde pequeña", señala, explicando que se formó una imagen muy distinta de lo que había visto en el cine convencional: "Se me creaba una imagen de lo que era el sexo muy distinta… donde el tono no suele ser tan explícito y agresivo", asevera.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Todo ello le llevó a cuestionar las representaciones masculinas y "violentas" tan habituales en la industria del porno: "Hay dinámicas dentro del porno que, además de ser muy violentas, están orientadas a satisfacer el placer masculino. Es muy peligroso ese mensaje".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La cantante ha querido agradecer a su madre la educación sexual que recibió desde muy joven, a los 11 o 12 años, ayudándola a interpretar el sexo desde una perspectiva saludable y consciente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asimismo, la catalana critica cómo aún existe la creencia de que las mujeres sólo pueden hablar de amor platónico, y no de sexo. "De hecho, me hace tanta gracia el tabú que hay con el sexo, que muchas veces estoy en una comida con gente que apenas conozco y les digo: 'A ver, posiciones favoritas'. Ellos se quedan como: '¿Perdón?'. Pero a mí me parece un tema muy divertido".

Con orgullo, defiende que hablar de sexo puede, y debe, dejar de ser un tabú: "También es íntimo. No lo compartiría con cualquier persona. Porque es un intercambio de energías muy heavy. Tienes a alguien dentro de ti. Literalmente. Pero tiene que dejar de ser un asunto tan tabú, porque eso es lo que lo estigmatiza".

Sus relaciones sentimentales y la depresión

En la misma entrevista, Aitana aborda la presión mediática sobre su vida sentimental, revelando que mantuvo relaciones largas en el pasado, incluyendo una de cuatro años -Miguel Bernardeau- y otra de dos -Sebastián Yatra-.

También se abre en canal sobre su depresión, manifestando que, desde que se lo diagnosticaron el pasado mes de noviembre, ahora se encuentra "muchísimo mejor". "Empecé a estarlo, precisamente, cuando saqué el documental y le dije a la gente que tenía depresión. Creo que ahí se me quitó un peso de encima. Sigo con la medicación, eso sí. Me han dicho que no la puedo ir bajando hasta después de los estadios. Ahora mismo, los antidepresivos me sujetan tanto por arriba como por abajo".